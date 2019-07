Spitzenläufer nimmt am Ägeriseelauf teil Tadesse Abraham will beim 21. Ägeriseelauf in Oberägeri den Streckenrekord knacken.

Hat Grosses vor: Tadesse Abraham. Bild: Swiss-Image (Bern, 11. Mai 2019)

(pd) Vor einem Jahr feierte der Ägeriseelauf das 20-Jahre-Jubiläum. Am Freitag, 19. Juli, (19.00 Uhr, Seeplatz Oberägeri) geht es mit dem 21. Lauf weiter . Es dürften wiederum zirka 1400 Läuferinnen und Läufer an den Start gehen. Nachmeldungen sind bis um 18.30 Uhr möglich.

Der erste Spitzenathlet, der am Ägeriseelauf teilnahm, war der Kernser Viktor Röthlin im Jahr 2002. «Seither nutzen auch andere den Lauf regelmässig als Training», sagt OK-Präsident Bruno Schuler. So hat sich in diesem Jahr Tadesse Abraham vom LC Uster angemeldet. Er ist Schweizer Meister im Halbmarathon und Rekordhalter im Marathon. Am Olympia-Marathon in Rio de Janeiro 2016 schaffte er den 7. Rang. Abraham will über die 14 km den Streckenrekord von Röthlin aus dem Jahr 2016 (41.29 Minuten) knacken. Mit von der Partie ist auch Adrian Lehmann vom LV Langenthal, der am Berlin Marathon 2017 als bester Schweizer Rang 16 belegte. 2016 gewann er mit dem Schweizer Team im Halbmarathon an der EM in Amsterdam in der Nationenwertung Gold. «Die beiden Athleten unterbrechen für den Ägeriseelauf ihr Trainingslager im Engadin. Dass wir solche Koryphäen bei uns haben, ist eine grosse Ehre», sagt Schuler.

Vorjahressiegerin ist erneut dabei

Auch bei den Frauen sind grosse Namen vertreten: Vorjahressiegerin und Streckenrekordhalterin Martina Strähl (LV Langenthal) holte 2018 am Berliner Halbmarathon Silber und schaffte zugleich einen neuen Schweizer Rekord (1:09.29 Stunden). Susanne Rüegger (LK Zug), Schweizermeisterin 2018 im Halbmarathon, musste aufgrund einer Verletzung auf den Berlin Marathon 2018 verzichten. Sie hatte den Ägeriseelauf 2016 und 2017 gewonnen.

Zweierteams können sich die Strecke teilen. Bei Kilometer 7 (Kellermatt) am linken Ufer des Ägerisees erfolgt die «Stabübergabe».