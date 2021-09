Turnfest In einem Jahr: Die Schweizer Meisterschaften Vereinsturnen finden 2022 in Zug statt Egal, ob auf dem Barren, dem Boden oder dem Trampolin: Die Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen bieten Spektakel – für das Publikum und die Teilnehmenden.

In einem Jahr schwingen und fliegen rund 3000 Turnerinnen und Turner in Zug durch die Lüfte. Bild: Stephan Bögli (Burgdorf, 2018)

Nachdem im Jahr 2020 die Schweizer Meisterschaften Vereinsturnen (SMV) in Bern abgesagt werden mussten, konnten sie 2021 in Zug ebenfalls nicht durchgeführt werden. Komplett abgesagt wurden sie diesmal jedoch nicht. Der Trägerverein SMV 2021, der infolge der in Zug geplanten SMV gegründet wurde, hat sich dazu bereit erklärt, die Meisterschaften 2021 um ein Jahr zu verschieben.

Am 3. und 4. September 2022 werden auf den Sportanlagen in der Zuger Herti die SMV des Schweizerischen Turnverbands (STV) ausgetragen. Die Sportstätten – namentlich die Bossard-Arena, der Arenaplatz, die Sporthalle und der Fussballplatz – eignen sich für die anstehenden Wettkämpfe optimal, wie es in der Medienmitteilung des Organisationskomitees heisst. Mit dem nahe gelegenen Stierenmarkt-Areal als Festbereich sei auch für den Samstagabend bereits vorgesorgt.

Spannende Wettkämpfe stehen an

Die erwarteten 3000 Turnerinnen und Turner aus rund 150 Turnvereinen aus der ganzen Schweiz messen sich in verschiedensten Disziplinen, wie es in der Medienmitteilung weiter steht. Der Wettkampf werde dafür in drei Gymnastik- und neun Geräteturndisziplinen ausgetragen: Reck, Schaukelringe oder Sprünge, um einige wenige Beispiele zu nennen.

Geturnt werden ausschliesslich Gruppenvorführungen, die aus mindestens sechs Personen eines Vereins bestehen. Die Turnvereine präsentieren diese Vorführungen in einer oder mehreren Spezialdisziplinen – zum Beispiel in der Gerätekombination oder im Rhönrad – und werden von einem Wertungsgericht benotet. Nach der Qualifikation vom Samstag wird pro Disziplin eine Rangliste erstellt, die besten Vorführungen der jeweiligen Disziplin bestreiten dann am Sonntag den Final um den Schweizer-Meister-Titel.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Das 13-köpfige OK sei seit Sommer 2020 mit Vorbereitungen beschäftigt, teilt Laura Dittli, Präsidentin des Organisationskomitees, in einem Gespräch mit. Denn eigentlich hätte die SMV im September dieses Jahres stattfinden sollen. Die Coronaviruspandemie zwang die Organisatoren jedoch zu einer Entscheidung: Die SMV wird um ein Jahr verschoben.

Einfach war die Organisation rund um die Verschiebung nämlich nicht. Nebst dem Sponsoring müssen auch zur Unterhaltung am Fest, zum genauen Ablauf des Wettkampfes, zu diversen Koordinationen mit der Stadt und zu den Unterkünften der Teilnehmenden noch Vorbereitungen getätigt werden.

Geplant werde das Turnfest zum jetzigen Zeitpunkt ohne pandemiebedingte Einschränkungen, teilt Laura Dittli abschliessend mit. Die Organisatoren arbeiten bis zum Herbst in einem Jahr weiter, um den geschätzt mehreren tausend Zuschauerinnen und Zuschauern in der Zuger Herti «Turnkunst auf höchstem Niveau bieten zu können».