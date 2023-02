sport zug EVZ ohne Big-Points Das EV Zug 2. Liga Team musste in der Abstiegsrunde gegen die Dürnten Vikings eine 3:6-Niederlage einstecken.

Der Ausgang der Partie stand lange Zeit auf Messers Schneide, erst in der Schlussphase konnten die Zürcher Oberländer für die Entscheidung zum Sieg sorgen. Ärgerlich aus Zuger-Sicht war, dass man einen 3:1-Vorsprung preisgab.

Nach dem dritten Spieltag steht das Team von Headcoach Alex Wirz mit Schaffhausen und Dürnten (je 6 Punkte) an der Tabellenspitze. Die Top-2 verbleiben in der 2. Liga nach dem sechsten Spieltag in der 2. Liga. Abgeschlagen ist Seetal, welches noch ohne Punkte in der Tabelle steht. Am Mittwoch (20 Uhr IWC Arena) muss Zug bei Schaffhausen unbedingt punkten.