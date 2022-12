Analyse Ein echter Coup: Deshalb ist der Selenski-Besuch in Washington so wichtig

Damit hätte niemand gerechnet: Der Präsident der Ukraine sitzt in diesen Stunden im Flugzeug in Richtung USA. Ein deutliches Zeichen an Wladimir Putin. Dass Selenski bei seinem ersten Auslandstrip seit Kriegsbeginn Joe Biden trifft, hat einen speziellen Grund.