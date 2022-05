Leserbrief Staaten sollten Grenze selber sichern Zur eidgenössischen Abstimmung vom 15. Mai über die Weiterentwicklung des Schengen-​Besitzstands

Mit rund 61 Millionen Franken will sich der Bund an der Finanzierung der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex beteiligen. Was von den Gegnern des Vorhabens als Unterstützung für Menschenrechtsverletzungen taxiert wird, soll dazu beitragen, europäische Aussengrenzen vor neuen Flüchtlings­wellen zu schützen.

Über die Wirksamkeit solcher Massnahmen gehen die Meinungen allerdings weit auseinander, ist doch die Frontex kaum in der Lage, die Aussengrenzen des EU-Raums vor illegalen Grenzübertritten zu schützen.

Um diese Grenzen auf ihrer gesamten Länge zu sichern, ist die gegenwärtig angewandte Praxis, welche vor allem auch auf präventiver Grundlage beruht, denn auch völlig unzureichend.

Um dieser Herausforderung wirksam zu begegnen, bedarf es einer Vielzahl vor allem baulicher Massnahmen.

Vor dem Hintergrund ist der Nutzen einer solchen Grenzschutzagentur in der Form generell in Frage zu stellen.

Viel effizienter wäre, es die Grenzsicherung wieder vollständig den einzelnen Staaten zu überlassen. Die «Europäische Idee» scheint hier bereits an einer gemeinsamen Grenzsicherung zu scheitern.

Otto Rölli jun., Menzingen