Staatsanwaltschaft Zug Unternehmerin hat Firma zu Boden geritten und Staatsgelder unrechtmässig verwendet Eine neu gegründete GmbH mit Sitz in Cham war von Anfang an hochdefizitär. Die Geschäftsinhaberin wirtschaftete aber munter weiter, häufte einen enormen Schuldenberg an – und zog Gelder eines Covid-19-Notkredits unrechtmässig ab.

Das Führen einer Firma verlangt einem vieles ab – das Gespür für Wirtschaftlichkeit, fundierte Kenntnisse in Buchhaltung und den damit verbundenen Regeln und Rechenschaftspflichten ... Und wenn's so ganz und gar nicht laufen will, dann bedarf es auch Vernunft sowie Reflexion darüber, ob es nicht besser ist, zeitig Konkurs anzumelden, um das Schlimmste abzuwenden. All das schien einer im nahen Säuliamt ansässigen, heute 37-jährigen Frau zu fehlen, als sie vor knapp 13 Jahren ein Magazin mit Schwerpunktthemen Luxus und Lifestyle und Firmensitz in Cham gründete.

Als GmbH mit der gesetzlichen Minimaleinlage von 20'000 Franken ins Leben gerufen, schrieb das Magazin bereits wenige Monate später einen Verlust, der zweieinhalb mal so gross war wie das anfängliche Stammkapital. Wegen mangelnder Mittel liess die Geschäftsführerin, welche gemeinsam mit ihrem Vater zugleich als Gesellschafterin agierte, so gut wie alles mittels Krediten fremdfinanzieren und schob Altlasten wie neue Schulden vor sich her – bald musste sie sich mit Betreibungen rumschlagen. Ende 2014 war der Schuldenberg der GmbH auf fast 380'000 Franken angewachsen. Die Geschäftsführerin unterliess es trotz dieser geradezu aussichtslosen Lage ihrer Firma, die Bilanz beim Konkursrichter zu deponieren.

Konkurs erfolgt zehn Jahre zu spät

Die eklatante Überschuldung und Zahlungsunfähigkeit der Firma hielt auch in den Folgejahren an. Im Oktober 2020 wurde endlich der Konkurs eröffnet. Nach Ansicht der Zuger Staatsanwaltschaft hätte die Geschäftsinhaberin aufgrund des kurz nach Firmengründung dramatisch angehäuften Schuldenberges und der absoluten Zahlungsunfähigkeit bereits zu Beginn des Geschäftsjahres 2010 ihre Bilanz beim Konkursrichter hinterlegen müssen, zumal die Verurteilte keinerlei Sanierungsmassnahmen ergriffen hatte und somit kaum konkrete Aussichten auf eine Sanierung mehr bestanden. Wegen dieses Gebarens wird die Frau zum einen wegen der Misswirtschaft verurteilt.

Zum anderen ist sie der ungetreuen Geschäftsbesorgung schuldig gesprochen: Mitte 2020 nämlich liess sie ihre GmbH aus dem Zuger Handelsregister löschen und unter einem anderen Namen in demjenigen des Kantons Zürich eintragen, wo sie selbst ihren gesetzlichen Wohnsitz hatte. Die Geschäftsinhaberin übertrug den Mietvertrag samt Mietkaution in Höhe von knapp 6600 Franken einer Nachmieterin, behauptete dabei, die Mietkaution sei aus privaten Mitteln ihres Vaters bezahlt worden. Doch ging diese nachweislich zu Lasten ihres Firmenkontos und war demnach Schuldkapital. Die Verurteilte hat ihre Firma dadurch wissentlich zusätzlich geschädigt.

Mit Staatsgeldern Darlehen amortisiert

Und schliesslich ist sie auch noch wegen des Betruges verurteilt. Obschon die Geschäftsführerin wusste, dass ein Konkursverfahren angesichts des wachsenden Schuldenberges und der anhaltenden Betreibungen mehr als angezeigt wäre, beantragte sie zu Beginn der Coronapandemie einen Covid-19-Kredit in Höhe von rund 22'300 Franken. Laut Urteilstext hatte die Geschäftsführerin nicht die Absicht, diesen für ihre darbende Firma «völlig ungeeigneten» Kredit zu Gunsten der Liquiditätsbedürfnisse zu verwenden, wozu sie sich mit ihrer Unterschrift jedoch verpflichtet hatte. Fast einen Fünftel des Covid-19-Kredites verwendete sie hingegen für die Teilamortisation eines privaten Darlehens.

Zudem war/ist die Frau Inhaberin einer weiteren Einzelfirma im Bereich Grafik und Design. Obschon zwischen dieser und ihrer völlig desolaten GmbH gemäss Bilanz keine Verbindlichkeiten bestanden, flossen innerhalb von zwei Monaten im Jahr 2020 vom Covid-19-Kredit insgesamt 11'000 Franken auf das Konto dieser genannten Einzelfirma – ohne angegebene Begründung. Zum einen waren diese Zahlungen gegenüber der Einzelfirma nicht geschuldet, und zum anderen wären diese aufgrund der schon lange konkursreifen Situation der GmbH gar in Frage gekommen, erst recht nicht mit vom Staat zur Verfügung gestellten Geldern, wie der Urteilstext festhält.

Kredit durch Täuschung erhalten

«Inakzeptabel» sei dieser praktisch vollständige Abzug des aus dem staatlichen Notkredit geäufneten Bankguthabens der hoch verschuldeten GmbH. Die Verurteilte habe die Mittel aus dem Covid-19-Kreditprogramm des Staates nicht zweckkonform und somit unrechtmässig verwendet. Die Staatsanwaltschaft sieht es als erwiesen, dass die Kreditnehmerin wusste, dass aufgrund der allgemein bekannten erleichterten und zeitnahen Covid-19-Kreditvergabe keine Überprüfung der Angaben der Kreditnehmenden erfolge, sondern dass das Prinzip der Selbstdeklaration gelten würde. Das hat die Verurteilte ausgenutzt und durch Täuschung den Kredit beantragt – und erhalten.

Nun spricht die Staatsanwaltschaft die gescheiterte Geschäftsinhaberin in den genannten drei Punkten – Misswirtschaft, ungetreue Geschäftsführung und Betrug – schuldig. Sie wird zu einer Geldstrafe von 180 Sätzen zu 30 Franken sowie einer Busse von 600 Franken verurteilt. Zudem muss sie für Gebühren und Auslagen in Höhe von 800 Franken und für das Honorar der amtlichen Verteidigung aufkommen. Dieses beträgt total 3650 Franken.