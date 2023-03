Stadt ZUG Segler gerät bei Unwetter auf dem Zugersee in Seenot Das schnell aufziehende Unwetter am Sonntagnachmittag hat einen Segler auf dem Zugersee in Seenot gebracht. Sein Boot wurde schliesslich an Land gespült, wo er sich retten konnte.

4 Bilder 4 Bilder Am Sonntag ist das Boote eines Seglers in Zugersee bei der Katastrophenbucht in Seenot geraten. Das Boot wurde an Land gespült, wo sich der Segler in Sicherheit bringen konnte. Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zug

Gegen 16.30 Uhr ist am Sonntag im Zugersee vor der Stadt Zug ein Mann mit seinem Segelboot in Seenot geraten: Zunächst befand sich sein Boot im schäumenden Wasser bei starkem Wellengang rund einige Dutzend Meter vor der Katastrophenbuch in der Stadt Zug. Der Segler machte Passanten an Land mit winkenden Armen auf seine Seenot aufmerksam. Laut Angaben der Polizei haben mehrere Personen den Notruf alarmiert.

Die Seerettung der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Zug rückte wenig später aus. Der Segler konnte sich schliesslich selber retten: Bei der Katastrophenbucht wurde sein Boot gemäss einer Mitteilung der FFZ an Land gespült und der Bootsführer konnte sich in Sicherheit begeben.

Das Segelboot schlug eine gewisse Zeit durch den starken Wellengang unkontrolliert gegen die Steine vor der Promenade bei der Katastrophenbucht. Das Boot konnte schliesslich von der Feuerwehr gesichert und in den Hafen von Zug geschleppt.

Der starke Wellengang auf dem Zugersee trieb das Segelboot zur Promenade vor der Katastrophenbucht, wo es dann unkontrolliert gegen das Ufer aufprallte. Video: Martin Messmer (Zug, 26.3.2023)

Gemäss Feuerwehrkommandant Daniel Jauch sind bei solchen Seerettungseinsetzen wie am Sonntag jeweils fünf bis sechs Mitglieder der Feuerwehr im Einsatz. Sie konnten dafür sorgen, dass das Boot ohne Schäden in den sicheren Hafen gebracht werden konnte. Für den Segler ist der Feuerwehreinsatz mit Kosten verbunden, wie Jauch auf Anfrage bestätigte: Solche Seerettungseinsätze von rund einer Stunde verrechnet die FFZ pauschal mit 350 Franken. (mme)