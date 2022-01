Stadt Zug 1300 Lichtjahre voneinander entfernt – die «Kulisse» führt ihr neues Stück auf Am 4. Februar feiert der Theaterverein Premiere mit kurzen «Sternguckergeschichten», die alle mit dem Thema Nähe zu tun haben.

Wenn die Sonne vor dem Mond steht, ihn ganz zudeckt, und zwar 104 Minuten lang, «dann erleben Sie einen Blutmond». So heisst ein auffälliger Satz im neuen Stück des Theatervereins «Die Kulisse Zug», der in seinen Endproben steckt. Wenn eine Sternschnuppe über den nächtlichen Himmel jagt, dann gehen Herzenswünsche in Erfüllung, meint eine der Figuren. Selbst wenn Fixsterne 1300 Lichtjahre voneinander entfernt sind, bilden sie – für das menschliche Auge – zusammen immer noch wunderbare Sternbilder, den Grossen Bären, Orion, Pegasus.

Daran erinnert die von Sternenhimmel und Universum faszinierte Figur Peter (gespielt von Markus Roos) im Zentrum des Stücks. Peter dreht die ganze Zeit an einer Orange: Die farbige Kugel sticht im grauen Bühnenbild hervor und symbolisiert die Erde. Peter hat grosse Gefühle, aber kaum Worte dafür.

Peter (gespielt von Markus Roos), Margrit (Brigitta Ordelman) und Klaus (Hans Merz, von links) hadern mit dem Leben. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 28. Januar 2022)

Es geht um den Menschen als Subjekt, als Ich – angesichts astronomischer Unendlichkeit. Um das ganz Kleine und das unbegreiflich Grosse. Und mitten darin um die Sehnsucht. «Sterngucker» sind immer auch Philosophen, es geht gar nicht anders. Und um wie viel mehr in einer globalen Pandemie! Das neueste Stück der Kulisse Zug entstand in der Covid-Zeit zunächst aus kurzen Szenen, die Regisseurin Eva Mann in jenen Monaten geschrieben und mit den Spielenden geprobt hat, als Lockdowns, Homeoffice und Masken die Menschen zu vereinzeln begannen. Am Ende waren es acht Sequenzen, und da eine der Bedingungen für das Theaterspiel der obligate 1,5-Meter-Abstand war, stand die Frage im Zentrum, wie «Nähe» über physische Distanz hinweg möglich sei.

In der Liebe ist auch das Scheitern möglich

Das trockene «Ich liebe dich auch» genügt nicht: Peter schickt die geliebte Genia (Gabriela Widmer-Annen) rund um den Globus, und weiss sehr lange nicht, ob sie wiederkommen wird. Liebe hat etwas mit Grals-Suche, mit Wartenkönnen und Zeitgeben zu tun. Und mit der Möglichkeit, das Falsche zu tun und zu scheitern. Und mit Überraschungen.

Da gibt es Rahel (Katja Stocklin-Kappeler) und Carla (Pia Irányi), zwei Nachbarinnen, die auf getrennten Balkonen ihre «worst dates ever» vergleichen, sich das Sektglas mit dem Griff des Regenschirms zuschieben, und am Ende begreifen, dass sie sich so gut verstehen, dass der anstrengende Männerfang eigentlich überflüssig ist.

Carla (gespielt von Pia Irányi, im Vordergrund) und Rahel (Katja Stocklin-Kappeler) verstehen sich gut. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 28. Januar 2022)

Klaus (Hans Merz) und Margrit (Brigitta Ordelman) sind ein altes Ehepaar, das nicht mehr zueinanderfindet, weil er verstummt ist und mit Arbeiten nicht aufhören kann, weil sie «stärnsverruckt» ist, weil er ihr ausweicht und den Hochzeitstag vergisst, weil sie es «nicht mehr schön» findet: Die Einsamkeit zu zweit ist ein Teufelskreis. Die mondäne Barbara (Katja Stocklin-Kappeler) aber hat vor siebzehneinhalb Jahren einen Heiratsantrag bekommen, ist davongelaufen und jetzt aus New York zurück, um «Ja» zu sagen, und weiss nicht, ob sie das Versäumte nachholen kann. Und Peter sitzt immer noch da und wartet auf Genia.

Ein geheimnisvoller Brief

Bei Vollmond gesellt sich Irma (Ina Seidel) im Spitalpyjama zu ihm – sie ist fast verblutet und hat nur überlebt, weil ihr Mann sonst verzweifelt wäre, aber eigentlich will sie nicht zurück zum «zarten Geschlecht». Carla (Pia Irányi) und die endlos plappernde Nelly (Delia Crameri) decken anlässlich einer ­Klassenzusammenkunft das Geheimnis eines Liebesbriefes auf. Genia aber ist unterwegs mit ihrem Rucksack auf dem Rücken und sehnt sich nach Wärme – nicht der einer Bettflasche, einer Katze oder der Sonne: Menschen sind wie Planeten, oft Lichtjahre voneinander entfernt.

Das stille, nachdenkliche und poetische Stück der Kulisse Zug gehört in die Zeit, wie sie jetzt gerade ist. Ein Stück «Armes Theater», ohne grossen Bühnenbild- und Kostümaufwand, konzentriert auf das berührend Wesentliche des Theaterspiels, die Begegnung von Ich und Du.