Stadt Zug An der Grabenstrasse wurde geblitzt, 39 Autos fuhren zu schnell Damit hat wohl niemand so schnell gerechnet: Die Zuger Polizei führte eine Geschwindigkeitskontrolle an der Grabenstrasse durch. Trotz früherer Aussagen des Stadtrats Kontrollen seien dort nur sehr schwer machbar.

Am Freitagabend, 17. Dezember, hat die Zuger Polizei an der Grabenstrasse, Höhe Migros, eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt, wie Frank Kleiner, Sprecher der Zuger Strafverfolgungsbehörden, auf Anfrage bestätigt. Gemessen wurde die Geschwindigkeit von 439 Fahrzeugen. Laut Kleiner hätten sich 39 (8,7 Prozent) nicht ans Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde gehalten. Der schnellste gemessene Wert lag nach Abzug der gesetzlichen Toleranz bei 51 Kilometern pro Stunde. Durchgeführt wurde die Kontrolle mit einer mobilen Messanlage. «Mobile Messgeräte können aus einem Fahrzeug heraus oder ab einem Stativ betrieben werden. Das Fahrzeug kann vom Messteil abgesetzt werden und ist so flexibler an die Verhältnisse vor Ort anpassbar. Bei dieser Messart ist eine personelle Überwachung des Messvorgangs vorgeschrieben», erklärt Frank Kleiner.

Stadt stellte Grund zur Verfügung

In einer stadträtlichen Antwort auf eine Kleine Anfrage von Gemeinderat Stefan Hodel (GLP) hiess es noch, polizeiliche Geschwindigkeitskontrollen würden durch enge Platzverhältnisse, fehlende Anhalteorte oder Privatgrundstücke, die nicht nutzbar seien, erschwert, wenn nicht verunmöglicht. Das hat sich geändert. «Bei der Geschwindigkeitskontrolle wurde der Zuger Polizei durch die Stadt Zug ein öffentlicher Parkplatz zur Verfügung gestellt», sagt Frank Kleiner. Das sei möglich, weil «die Parkplatzbewirtschaftung entlang der Grabenstrassen durch die Stadt Zug» erfolge. Auf Anfrage könne sie einen Parkplatz reservieren, um den nötigen Platz für eine Geschwindigkeitsmessung frei zu halten.

Weitere Kontrollen nicht ausgeschlossen

Nun, da man an der Grabenstrasse nun einen offensichtlich geeigneten Standort für Geschwindigkeitskontrollen gefunden hat, wird die Zuger Polizei vermehrt kontrollieren – auch an anderen Standorten an der Grabenstrasse, der unteren Ägeristrasse und der Neugasse? Frank Kleiner: «Die Zuger Polizei überprüft die Situation laufend. Wenn die Platzverhältnisse es zulassen und für Geschwindigkeitskontrollen nutzbare Standorte zur Verfügung stehen, werden auch in Zukunft entsprechende Kontrollen durchgeführt. Grundsätzlich muss auf dem ganzen Strassennetz des Kantons Zug immer und jederzeit mit Kontrollen der Geschwindigkeit gerechnet werden.»