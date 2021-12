Stadt Zug Auch 2022 kein Umzug im Hertiquartier: Letzibuzäli-Zunft sagt Fasnachtsanlässe ab Coronabedingt sei eine Durchführung nicht möglich. Davon betroffen sind unter anderen drei Grossveranstaltungen.

Im März 2019 hat es noch eine Konfettischlacht am Zuger Letzibuzäli-Umzug gegeben. Bild: Patrick Hürlimann

Der Zunftrat der Zunft der Letzibuzäli hat laut Mitteilung «schweren Herzens» beschlossen, die Aktivitäten der Fasnacht 2022 abzusagen. «Die anhaltend hohen Infektionszahlen, aber auch die zu ergreifenden Massnahmen sowie Einschränkungen und Auflagen lassen einen geordnete und sicheren Fasnachtsumzug im Hertiquartier mit anschliessender Party auf dem Stierenareal nicht zu.» Von diesem Entscheid betroffen seien folgenden Anlässe: Die Inthronisation vom 8. Januar im Theater Casino Zug, der Umzug im Hertiquartier und die anschliessende Lebuzenmeile vom 26. Februar.

Es sei für die Zunft der Letzibuzäli «ein herber Schlag, nach 2021 die Fasnacht zum zweiten Mal in Folge nicht im gewohnten Rahmen durchführen zu können». Ob kleinere Aktivitäten, wie zum Beispiel die auch im Jahr 2021 durchgeführte Verteilung der begehrten «Fasinotfallsäckli», Besuche in den Alters- und Pflegeheimen oder ein beim Zunfthaus abgehaltener Fasnachtsapéro organisiert werden, sei zur Zeit noch unklar. Der Zunftrat werde an einer ausserordentlichen Sitzung in naher Zukunft darüber entscheiden. (bier)