Stadt Zug Auf dem Schulweg: Kind von Auto auf Fussgängerstreifen angefahren Beim Überqueren eines Fussgängerstreifens mit dem Velo ist ein Knabe von einem Auto angefahren worden. Er wurde verletzt.

Ein Kind hat sich am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr auf dem Schulweg auf der Oberallmendstrasse, Höhe Göblistrasse, in Zug befunden, als es von einem Auto angefahren wurde. Der 10-jährige Bub überquerte auf seinem Velo fahrend einen Fussgängerstreifen, wie die Zuger Polizei am Nachmittag mitteilt. Der Bub sei nicht vortrittsberechtigt gewesen.

Eine sich dem Buben nähernde Autofahrerin habe vor dem Fussgängerstreifen nicht mehr rechtzeitig anhalten können – und touchierte das Hinterrad des Velos. Der 10-Jährige stürzte und verletzte sich leicht.

Der Rettungsdienst Zug betreute den Verletzten und überführte ihn für weitere Abklärungen ins Spital. Der Velohelm, den der Knabe zum Zeitpunkt des Unfalls getragen hat, hat ihn vor schlimmeren Verletzungen geschützt, heisst es in der Mitteilung weiter. (stg)