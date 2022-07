Stadt Zug Auf diese hochkarätigen Produktionen im Theater Casino darf man sich freuen Am 10. September beginnt die Saison 2022/23 unter der Leitung der neuen geschäftsführenden Intendantin Ute Haferburg.

Das Theater Casino Zug (rechts) ist unverkennbar. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 28. Juni 2021)

Das diesjährige Programm des Theater Casino Zug unter dem Motto «Raum für alle(s)» beinhaltet Neues und Bewährtes. Vor allem aber bietet es Raum für besondere Verbindungen.

Am 10. September beginnt die Saison 2022/23 mit der Zuger Chornacht, wo 35 Chöre mit insgesamt 1000 Sängerinnen und Sängern auftreten werden. Der Höhepunkt wird die Premiere des eigens zusammengestellten «Sing-mit-Dabu-Chors» sein, der gemeinsam mit dem Schweizer Mundartsänger Dabu «Fantastic» Bucher an der Schlussveranstaltung auftreten wird.

Breakdance trifft Bach

Die Schweizer Slampoetin Fatima und der Schweizer Slampoet Renato Kaiser – beide mit dem Salzburger Stier ausgezeichnet – werden am 16. September mit dem Berner Kammerorchester eine einzigartige Slam Symphonie mit dem Titel «Wortklang» kreieren. Mit «Goldberg Moves» wird Christoph Hagel am 23. Oktober gemeinsam mit herausragenden Tänzerinnen und Tänzern Breakdance und Bach zu einem Erlebnis für die Sinne sorgen.

Dies, ehe Michael Barenboim und das West-Eastern-Divan-Ensemble am 1. November – zusammen mit israelischen und arabischen Künstlerinnen und Künstlern – das Theater Casino Zug mit orientalischer Musik verzaubern wird.

Raum für alle Generationen

Am 7. Dezember werden die Spielerinnen und Spieler des Jungen Theaters Basel in «Born To Shine» unter dem Schweizer Regisseur Sebastian Nübling und dem belgischen Choreografen Yves Thuwis glänzen. 14 junge Performerinnen und Performer erzählen von der Suche nach den persönlichen Leidenschaften in einer Welt, in der junge Menschen mit scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten überflutet werden.

Die Produktion «Les Italiens» des Théâtre Vidy Lausanne wird am 17. Dezember ein Generationenporträt präsentieren: Eine Gruppe italienischer Rentner, die einst als Gastarbeiter in die Schweiz kamen, werden gemeinsam mit Söhnen aus italienischen Einwandererfamilien auf der Bühne stehen, wo sie ihre Erinnerungen und Träume zu einem Theaterstück verflechten, das zu Herzen gehen wird. Die bisher aufgelisteten Veranstaltungen sind bloss ein Ausschnitt eines weitaus grösseren Programms.

Neue Intendantin mit reichhaltiger Erfahrung

Ute Haferburg, die ab dem 1. August als geschäftsführende Intendantin des Theater Casino Zug amten wird, blickt auf eine erfolgreiche Tätigkeit zurück. Die im deutschen Kaiserslautern geborene Kunstschaffende absolvierte in Frankfurt am Main ein Studium in den Sparten Philosophie, Musikwissenschaft und Romanistik.

Ab 1991 betätigte sie sich als Musikdramaturgin und spartenübergreifende Dramaturgin, unter anderem am Staatstheater Darmstadt. Von 2002 bis 2008 war sie als Gründerin, künstlerische Co-Leiterin und Geschäftsführerin von «Gare du Nord – Bahnhof für Neue Musik» in Basel tätig.

Daneben arbeitete Ute Haferburg als freie Produktsdramaturgin an Opernhäusern in Deutschland, der Schweiz und Portugal. Von 2008 bis 2010 als künstlerische und geschäftsführende Direktorin des Theaters Chur, das sie als Mehrspartenhaus für Co-Eigenproduktionen und Gastspiele etablierte.

Von Januar 2021 bis Juli 2022 wirkte Haferburg als Geschäftsführerin des neuen Kulturzentrums Kulturplatz Davos. Von 2012 bis 2020 war sie auch Mitglied der Fachkommission und der Jury bei Pro Helvetica für den Bereich Theater/Tanz und Musiktheater Deutschschweiz.

Bis 2022 übte sie ebenfalls regelmässige Jurytätigkeiten – unter anderem für die Kulturförderung Kanton Luzern und Kanton Wallis, seit 2019 auch als Verwaltungsrätin des Theaters Winterthur.

Seit 2020 ist Ute Haferburg auch Co-Präsidentin des Schweizer Theatertreffens. Mit der Verpflichtung von Haferburg als geschäftsführende Intendantin ist dem Theater Casino Zug anscheinend ein verheissungsvoller Coup gelungen.