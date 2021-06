Stadt Zug Ausgezeichnete Leistungen werden mit hoch dotiertem Preis belohnt Im Gotischen Saal ist einem Mediziner und der Biosphäre Entlebuch der Doron Preis verliehen worden.

Der Preisträger Didier Pittet (links) mit dem Laudator Daniel Koch. Bild: Maria Schmid (8. Juni 2021)

Der 1957 in Genf geborene Didier Pittet, der 1983 sein Studium an der Universität Genf als Doktor der Medizin abschloss, kann auf eine langjährige, erfolgreiche Forschungs-, Lehr- und Vermittlungstätigkeit zurückblicken. Als Autor von mehr als 500 Publikationen wurde er 2007 als Ehrenkommandeur des Ordens des britischen Empire für seine Verdienste um die Prävention von Infektionen ausgezeichnet. Didier Pittet entwickelte als Experte für Handhygiene und Risikoprävention Massnahmen zur Verbesserung der Krankenhaushygiene, die mit dem Programm «Clean Care is Safer Care» der Weltgesundheitsorganisation international etabliert wurden und heute weltweit angewendet werden.

Es überrascht nicht, dass Didier Pittet für seine grossen Verdienste von der in Oberägeri ansässigen schweizerischen Stiftung mit dem Doron Preis bedacht wurde, den er am Dienstag im Gotischen Saal im Zuger Rathaus aus den Händen von Jean Guinand, dem Präsidenten der Stiftung, entgegennehmen durfte.

Daniel Koch, der langjährige Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) erwähnte in seiner Laudatio unter anderem die Geschichte von Ignaz Philipp Semmelweis, der den Beginn der Spitalhygiene eingeleitet hatte. Man könne es fast nicht glauben, dass es über 150 Jahre gebraucht habe, bis es Didier Pittet gelungen sei, die Handhygiene wieder als unabdingbare Grundlage zur Vermeidung von Übertragungen von Krankheitserregern weltweit zu etablieren. Daniel Koch betonte: «Lieber Didier, dein Erfindergeist und deine kommunikativen Fähigkeiten, gepaart mit deinem selbstlosen Engagement, einfache Händedesinfektionsmittel der gesamten Welt zur Verfügung zu stellen, können gar nicht genügend anerkannt und bewundert werden. Ich gratuliere dir von ganzem Herzen zum verdienten Gewinn des Doron Preises.»

Biosphäre-Reservat ein Segen für alle

Mit dem Gemeindeverband Unesco Biosphäre Entlebuch (UBE) wurde eine Region mit dem Doron Preis ausgezeichnet, die sich selbst half und dadurch zum ersten demokratisch errichteten Biosphärenreservat und zur weltweiten Modellregion der Unesco wurde. Direktor Theo Schnider, der den Doron Preis zusammen mit Präsident Fritz Lötscher in Empfang nehmen durfte, erwähnte die Schlüsselbereiche der UBE: Natur und Kultur, Regionalwirtschaft, Tourismus, Bildung und Wissenschaft sowie Management und Kommunikation.

Der Laudator Oscar A. Kambly. Bild: Maria Schmid (Zug, 8. Juni 2021)

Oscar A. Kambly, der Präsident des Verwaltungsrates der Kambly SA, würdigte in seiner Laudatio: «Im Entlebuch habe sieben Gemeinden die Gesinnung von etwas grösserem Ganzen vor den Eigennutz gestellt. Sie haben die Chancen für die Menschen in der Region erkannt und mit viel Überzeugungsarbeit ein Modell von wahrer Nachhaltigkeit geschaffen. Der Natur und dem Leben zu dienen, ist die Verpflichtung für uns alle. Die UBE hat den diesjährigen Doron Preis verdient. Theo Schnider betonte:

«Wir werden das gewonnene Preisgeld für eine nachhaltige Entwicklung unseres Projekts einsetzen.»

Die Verleihung der mit 100'000 Franken dotierten Preise wurde von Immanuel Richter und seiner Tochter Emilie musikalisch hervorragend umrahmt.