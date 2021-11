Stadt Zug Auto landet nach Selbstunfall im Zugersee Ein Autofahrer ist von der Strasse abgekommen und im See gelandet. Er wurde beim Unfall verletzt.

Der Autofahrer landete samt Fahrzeug im Zugersee. Bild: Daniel Hegglin / FFZ

Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Zuger Strafverfolgungsbehörden am Donnerstagmittag gegen 11.45 Uhr. Ein 33-jähriger Autofahrer war auf der Artherstrasse von Walchwil her kommend in Richtung Zug unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen plötzlich die Herrschaft über sein Auto verlor. Das Fahrzeug überquerte die Gegenfahrbahn, geriet in Wiese, prallte dort in einen Baum, bis es schliesslich im See zum Stillstand kam.

Der Lenker wurde beim Selbstunfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst für weitere Abklärungen ins Spital überführt. Der Pikett-Staatsanwalt hat beim 33-Jährigen eine Blut- und Urinprobe im Spital angeordnet.

Weil aus dem Auto Flüssigkeiten ausgetreten sind, haben Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Zug (FFZ) eine Ölsperre eingerichtet. Das Auto wurde von einem privaten Abschleppunternehmen mithilfe eines Krans aus dem Wasser gehoben und abtransportiert:

Bild: Daniel Hegglin / FFZ

Während der Fahrzeugbergung musste der Verkehr im Bereich der Unfallstelle wechselseitig geführt werden. (rem)