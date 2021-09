Stadt Zug Bürgergemeinde Zug wählt zum ersten Mal eine Präsidentin Judith Müller wird Nachfolgerin des zurücktretenden Bürgerpräsidenten Rainer Hager. Sie ist die erste Frau in diesem Amt und die fünfte Bürgerrätin in der Geschichte.

Rainer Hager mit seiner Nachfolgerin Judith Müller. Bild: Bürgergemeinde Zug/PD

Judith Müller wurde im Zuger Theater Casino für die Amtsperiode 2022 bis 2025 von den 205 Anwesenden mit nur einer Gegenstimme zur Bürgerpräsidentin gewählt. Von 2003 bis 2010 war sie für die FDP Mitglied des Grossen Gemeinderates. Sie wirkte und wirkt laut einer Mitteilung der Bürgergemeinde in verschiedenen Vereinen und Organisationen, bis heute unter anderem als Präsidentin der Freunde der Burg Zug und des Vereins Kunst und Behinderung Innerschweiz (Kubeïs). Die Tätigkeit der Bürgergemeinde kenne sie durch Beistands- und Vormundschaften sowie als Vizepräsidentin der Fürsorge-, Wohlfahrts- und Kulturstiftung.

Die weiteren Mitglieder des Bürgerrates wurden für die kommenden vier Jahre einstimmig wiedergewählt: Markus Wetter (FDP, im Amt seit 2010), Othmar Keiser (CVP, im Amt seit 2018), Andreas Blank (FDP, im Amt seit 2018) und Richard Rüegg (CVP, im Amt seit 2019).

Abtretender Präsident blickt zurück

Bürgerpräsident Rainer Hager tritt auf Ende der Amtsperiode zurück. Seit 2009 ist er Mitglied des Bürgerrats, 2010 hat er das Präsidium übernommen. Im Rückblick auf die vergangenen vier Amtsjahre erwähnte er speziell den Bau der Alterswohnungen Waldheim, die Sanierung des Kindertagesheims an der Hofstrasse, die Renovation der Kapuzinerkirche sowie zahlreiche weitere Liegenschaftserneuerungen, aber laut besagter Mitteilung «auch eine starke Zunahme der zu behandelnden Einbürgerungsgesuche». Dank der guten Finanzlage der Gemeinde musste nie eine Bürgersteuer erhoben werden.

Als Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission wurden Adrian Kalt (auch als Präsident) und Martin Kühn bestätigt. Neu wurde die 23-jährige Fanny Siegwart in das Kontrollgremium aufgenommen. Sie verfügt über einen Masterabschluss in Mathematik der ETH Zürich und studiert zurzeit Wirtschaft und Recht an der Universität St.Gallen.

Archiverschliessung abgeschlossen

An der Versammlung wurde zudem bekanntgegeben, dass die Erschliessung der historischen Protokolle des städtischen Rates und der Bürgerversammlungen aus den Jahren 1471 bis 1798 abgeschlossen ist. Rund 85'000 Einträge wurden in zusammenfassenden Regesten erfasst. Mit einer Vernissage am 29. Oktober im Theater Casino Zug werden die historischen Informationen der Öffentlichkeit offiziell zugänglich gemacht und eine Website aufgeschaltet.