Stadt Zug Das erneuerte Parkleitsystem ist in Betrieb Seit gut zehn Jahren hilft das System bei der Suche nach freien Parkplätzen.

Die Parkleitsystem Zug AG ist für den Betrieb und Unterhalt des Parkleitsystems in der Stadt Zug verantwortlich. Dieses System lenkt Automobilistinnen und alle Besucher auf freie Parkplätze möglichst nahe ihrem Ziel, wodurch leidige Suchfahrten reduziert werden. Nach einer Betriebsdauer von rund zehn Jahren mussten die zentrale Plattform sowie die Übertragungstechnologie zwischen den Parkhäusern und den Anzeigetafeln im ablaufenden Jahr erneuert werden, wie einer Mitteilung der Betreiberin zu entnehmen ist. Die Arbeiten wurden im Frühsommer gestartet, dauerten aufgrund von diversen unerwarteten technischen Herausforderungen jedoch länger als geplant.

Nun konnte das rundum erneuerte System vor einigen Wochen Betrieb genommen werden. Das neue System arbeitet zuverlässig, mit der notwendigen Genauigkeit und in der erforderlichen Geschwindigkeit. «Mit dieser grossen Investition, der grössten seit der Inbetriebnahme des Systems, sind wir nun auch für die kommenden Jahre mit einem topmodernen System ausgerüstet», wird Philip C. Brunner, Verwaltungsratsratspräsident, in der Mitteilung zitiert. Entsprechend können sich alle Besucher für die anstehenden Weihnachtseinkäufe in der City wieder auf die Angaben auf den Anzeigetafeln verlassen und somit rasch einen freien unterirdischen oder oberirdischen Parkplatz finden. (haz)