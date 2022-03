Stadt Zug Das Geschäft von Berufsfischer Emil Speck ist auf unbestimmte Zeit geschlossen Emil Speck ist der letzte aktive Fischer in der Stadt Zug.

Der kleine Verkaufsladen des Zuger Fischers Emil Speck ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. Das Geschäft befindet sich in einem Reihenhaus in der Vorstadt. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 24. März 2022)

Wer im kleinen Verkaufsladen des Zuger Fischers Emil Speck frischen Fisch besorgen will, steht seit einigen Tagen vor verschlossenen Türen: «Wir gönnen uns auf unbestimmte Zeit eine Auszeit», informiert das Team die Kundinnen und Kunden mit einem Schreiben an der Tür des Geschäfts an der Vorstadt 28. Auf Anfrage will Elisabeth Speck, die Schwester des letzten aktiven Fischers in der Stadt Zug, keine Auskunft zu den Gründen für die Schliessung geben.

Die Geschwister Speck leben seit Jahrzehnten das althergebrachte Fischhandwerk. Im Dezember 2013 wurden die beiden von der Stadt Zug an der traditionellen Lebkuchenfeier geehrt, weil sie «bescheiden und ohne viel Aufheben» Grosses für die Stadt Zug geleistet haben. Im Frühjahr 2013 hatte ein Brand die Bootshäuser von Emil Speck bei der Männerbadi zerstört, zusammen mit dem grössten Teil seiner Ausrüstung und seinen Booten. Sie wurden im Anschluss wieder aufgebaut. (rh)