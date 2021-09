Stadt Zug Das Hafenrestaurant wird während mehrerer Wochen geschlossen Nach 20 Jahren Betrieb stehen Sanierungen an. Die Schliessung wird 2022 erfolgen.

Mit der neuen Seeufergestaltung rund um den Hafenplatz in Zug wurde im Jahr 2000 das Hafenrestaurant erstellt. Seither erfreut es sich zunehmender Beliebtheit. Die betrieblichen Abläufe stossen laut einer Mitteilung der Stadt jedoch immer mehr an die Kapazitätsgrenzen. «Nach 20 Jahren Betrieb sind diverse technische Einbauten und Geräte am Ende ihrer Lebensdauer angelangt und entsprechen nicht mehr den heutigen Bedürfnissen.» Auch die gesetzlichen Anforderungen an Sicherheit und Hygiene hätten sich verändert.

Die notwendigen Sanierungs- und Umbauarbeiten erfolgen in Etappen. Die erste Etappe dauert vom 13. September bis Ende Dezember 2021 und betrifft das Lager im Untergeschoss sowie die Kanalisationsanlage mit Pumpensumpf und Fettabscheider. Das Hafenrestaurant bleibt in dieser Zeit geöffnet. Von Januar bis April 2022 erfolgen dann die Umbauarbeiten im Innenbereich, die eine neue Gastronomieküche sowie Kühl-, Lager- und Nebenräume umfassen. Während dieser zweiten Etappe muss das Hafenrestaurant geschlossen werden. (bier)