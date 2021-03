Stadt Zug Das Museum Burg Zug verlängert die Sonderausstellung «Schnee war gestern – in den Voralpen» Die Ausstellung wird bis zum 15. August verlängert.

Blick in die Ausstellung im Museum Burg Zug. Bild: Maria Schmid (Zug, 23. November 2020)

(rh) Am 2. März durfte das Museum Burg Zug seine Tore wieder öffnen. Dies natürlich unter Einhaltung des Schutzkonzeptes und den entsprechenden Vorsichtsmassnahmen. Die aktuelle Sonderausstellung «Schnee war gestern – in den Voralpen» startete am 26. November 2020 und musste aufgrund der Corona-Massnahmen des Bundes bereits nach gut drei Wochen wieder geschlossen werden. Mit dem geplanten Ende am 5. April wäre die Ausstellung mehr als die Hälfte der Laufzeit für das Publikum nicht zugänglich gewesen. Darum hat die Museumsleitung beschlossen, den Winter für dieses Jahr noch etwas auszudehnen.

Die Sonderausstellung wird bis zum 15. August verlängert, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Es bleibt also noch genug Zeit, um in Erinnerungen an erste Skierlebnisse und rasante Schlittenabfahrten zu schwelgen. Die Ausstellung schaut aber nicht nur zurück, wie sich der Massentourismus in den voralpinen Gebieten entwickelt hat, sie wirft auch einen Blick in die Zukunft und fragt, in welcher Form der Wintersport in den Voralpen überhaupt eine Zukunft hat. Über aktuelle Veranstaltungen im Museum Burg Zug informieren Sie sich bitte auf der Webseite www.burgzug.ch. Dort finden Sie alle Informationen zu den Veranstaltungen die zurzeit durchführbar sind.