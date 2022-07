Stadt Zug Der Stadtrat gibt Auskunft zu der Anzahl und den Gebühren der Parkplätze für Lehrpersonen und Verwaltungsangestellte Die städtische SVP-Fraktion wollte Genaueres zum Parkangebot und den damit verbundenen Gebühren für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt wissen.

Im Parkhaus des Theater Casinos Zug stehen die meisten Parkplätze für Stadtangestellte zur Verfügung: 180 an der Zahl. Bild: Stefan Kaiser (28. Juni 2021)

Mitte Juni hat die städtische SVP-Fraktion eine kleine Anfrage zur Anzahl und den Kosten der Parkplätze für Lehrkräfte sowie Mitarbeitende der Zuger Verwaltung eingereicht. In der schriftlichen Antwort des Zuger Stadtrats heisst es, dass die Gebühren für die öffentlichen Parkplätze in der Stadt in der Verordnung über die Parkraumbewirtschaftung vom Dezember 2021 geregelt sind.

In der von der SVP gewünschten Tabelle werden insgesamt 504 Parkplätze für Stadtmitarbeitende bei Schulen, dem Casino oder dem Stadthaus aufgeführt. 264 davon werden von Mitarbeitenden der Stadtschulen genutzt. Es stehen nur wenige Aussenparkplätze zur Verfügung, hält der Zuger Stadtrat fest. In den Parkhäusern seien jedoch genügend Parkplätze vorhanden.

Vielseitige Zahlungsmöglichkeiten

Die Zahlungsoptionen für Aussenparkplätze sowie Parkplätze in Parkhäusern sind vielseitig: Es gibt beispielsweise die Parkkarte für Aussenparkplätze für 50 Franken monatlich, mit welcher die Mitarbeitenden auf allen privaten Parkplätzen der Stadt Zug parkieren können. Oder die Tagesparkkarte für 60 Franken, die das Parkieren an zwölf frei wählbaren Tagen auf allen privaten Aussenparkplätzen der Stadt ermächtigt.

Ebenfalls sind kostenlose Parkkarten für ausschliesslich dienstliche Zwecke erhältlich, die das Parkieren auf allen privaten Parkplätzen der Stadtverwaltung an Feiertagen und Wochenenden sowie werktags von 18 bis 07 Uhr ermöglichen.

In den städtischen Parkhäusern stehen für Stadtangestellte für 85 Franken monatlich unbeschränkt Parkplätze zur Verfügung. Angestellte, die nur an einzelnen Tagen einen Parkplatz benötigen, können Ausfahrtstickets für sechs Franken beziehen, steht in der Antwort.

73’527 Franken jährlich für die Stadtkasse

Die Parkplätze des Werkhofs und der Freiwilligen Feuerwehr Zug sind von dieser Weisung ausgeschlossen, weil Werkhofangestellte bei ihren Sondereinsätzen für die Fahrt zum Arbeitsort auf ihr Privatfahrzeug angewiesen sind und weil ihre Parkplätze für beispielsweise Besucher von Kantonalen Kursen benötigt werden. Sie stehen gratis zur Verfügung, so der Stadtrat.

Mitarbeitende der Stadt zahlen, gleich wie externe Mieter, für einen eigenen Aussenparkplatz der Stadt Zug 110 Franken pro Monat. Die Preise für die unterirdischen Parkplätze für Mitarbeitende wurden hingegen auf die Hälfte des Preises der Tagesmieter von 170 Franken festgesetzt.

Die jährlichen Einnahmen für die Stadtkasse durch die Parkgebühren von städtischen Angestellten betrugen im Jahr 2021 insgesamt rund 73’527 Franken. 63 Prozent aller Stadtangestellten kommen aus dem Kanton Zug.

Mitarbeiter sollen ÖV nutzen

Ausserdem werden bei der Erweiterung der Schulanlage Herti gleichbleibend 14 Parkplätze geschaffen, heisst es vom Stadtrat auf die Anfrage der SVP. Die Anzahl wurde nicht erhöht, weil das Quartier nicht durch zusätzlichen Verkehr belastet werden soll und in kurzer Gehdistanz über 300 öffentliche Parkplätze zur Verfügung stehen. Dadurch wird am Grundsatz festgehalten, dass Lehrpersonen und städtische Mitarbeitende für den Arbeitsweg den öffentlichen Verkehr nutzen sollen.