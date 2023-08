Stadt Zug Die Althus Bar ist nun eröffnet Am Landsgemeindeplatz kann wieder gefeiert werden. Ex-Zytclub-Betreiber Felix Suter hat sein neues Lokal eröffnet.

An der Zuger Jazz Night wurde die Althus Bar eröffnet. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 24. 8. 2023)

Nun ist der Innenausbau der Althus Bar am Landsgemeindeplatz in der Stadt Zug abgeschlossen. Am Donnerstagabend feierte der Betreiber Felix Suter an der Jazz Night die stille Eröffnung seines neuen Lokals. Am Freitag, 25. August 2023, soll denn die offizielle Eröffnung folgen.

Felix Suter hat die Althus Bar eröffnet. Bild: Stefan Kaiser

Felix Suter ist in der Zuger Szene kein Unbekannter: Bis im Dezember 2022 führte er noch den Zytclub am Kolinplatz. Diesen musste Suter jedoch schliessen. Grund dafür war ein Besitzerwechsel der Liegenschaft (wir berichteten).

Suters neue Althus Bar ist nur einen Steinwurf vom ehemaligen Zytclub entfernt. Zwar ist sie gemäss Suter flächenmässig kleiner als der Zytclub, Suter hoffe jedoch dies im Sommer kompensieren zu können, da er neu draussen mehr Platz haben werde. Am Donnerstagabend haben die Gäste eine erste Kostprobe der sommerlichen Aussensitzplätze bekommen. (stg)