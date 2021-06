Stadt Zug Die Frauen verleihen ihren Forderungen am 14. Juni mit einem Postenlauf Ausdruck Die Hauptforderung lautet nach Angaben der Organisatorinnen «Mehr Zeit, mehr Lohn und Respekt».

(bier) Das Jahr 2021 steht im Zeichen von 30 Jahren Frauenstreik und 50 Jahren Frauenstimm- und Wahlrecht. «Wir wollen diese Jubiläen aber nicht nur feiern, sondern uns weiterhin für die Gleichstellung der Geschlechter ganz speziell im Kanton Zug einsetzen», schreiben die Organisatorinnen eines entsprechenden Anlasses vom 14. Juni in Zug.

Dieser besteht aus einem Postenlauf an der Seepromenade. Dieser sei offen «für Frauen und solidarische Männer». Das Herzstück bilde eine «Living Library», bei der verschiedene Frauen über ihre persönlichen Erfahrungen in der Pflege, Kultur, mit sexueller Gewalt, mit ihrer sexuellen Orientierung und der Altersvorsorge erzählen würden. Forderungen könnten mit Kreide sichtbar gemacht oder auf einer Postkarte an Politikerinnen und Politiker adressiert werden. Auf mitgebrachten Kleidungsstücken könnten überdies feministische Motive gedruckt und mit der «Kunstpause» ein feministisches Kunstwerk mitgestaltet werden.