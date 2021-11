Pandemie Impfpflicht für alle und drei Wochen Lockdown: Diese 5 Massnahmen gelten ab Montag in ganz Österreich

Ein dreiwöchiger Lockdown, Homeoffice-Pflicht, FFP2-Maskenpflicht und kein Präsenzunterricht mehr an Schulen: So will Österreich die 4. Welle stoppen. Und das ist noch nicht alles.