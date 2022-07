Stadt Zug Die SVP will vom Stadtrat wissen: Wo bleiben die Tafeln zur Erläuterung der gehissten Europafahnen in der Stadt Die bürgerliche Fraktion der Stadt fragt sich, wann die angekündigten erklärenden Tafeln endlich montiert werden, damit sie bei Passanten und Touristen für Klarheit bezüglich der genauen Bedeutung der gehissten Europaflagge in Zug sorgen.

Die SVP-Fraktion der Stadt Zug fragt sich, wann die vom Stadtrat angekündigten Erklärtafeln zu den Europaratsflaggen in der Stadt Zug montiert werden. Martin Ruetschi / Keystone

Die städtische SVP-Fraktion hat dem Zuger Stadtrat eine Kleine Anfrage mit dem Titel «Wo bleiben die Tafeln?» gestellt. Denn bereits letzten August hat der Stadtrat mitgeteilt, dass aufgrund des damaligen SVP-Postulats «Beflaggung in der Stadt Zug» bei den Fahnenburgen der Stadt, Informationstafeln angebracht werden sollen. Diese sollen interessierten Passanten Klarheit verschaffen.

Nämlich, dass es sich bei der Europafahne, welche die Verwaltung der Stadt Zug gehisst haben will, nicht um die Fahne der EU handelt, sondern um die des Europarats. Die geplanten Tafeln sollen laut der Antwort des Stadtrats auf das vorhergehende Postulat, die Hintergründe für das Hissen dieser Fahne nennen.

«Wann mag die Stadt die Tafeln montieren?»

«Schon bald ist ein Jahr seit der Beantwortung vergangen und wir fragen uns, wann die Stadt die Tafeln montieren mag?», schreibt die SVP-Fraktion in ihrer Anfrage. Ausserdem möchten sie die Gründe für das bisherige Ausbleiben der Montage wissen.

Denn die bürgerlichen Parlamentarierinnen und Parlamentarier würden sich freuen, wenn Passanten und auch Touristen jetzt in der Sommerzeit, durch die Tafeln verstehen würden, was genau Sache mit den gehissten Europafahnen in der Stadt Zug ist.