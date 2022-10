Stadt Zug «Eine grosse Illusion»: GPK-Präsident Philip C. Brunner nicht zufrieden über Abstimmung zum Kauf von CO2-Zertifikaten der Korporation Den Zuger Wald weniger nutzen und so die CO 2 -Emissionen der Stadtverwaltung kompensieren; die Kommission stimmt der Vorlage zum Kauf der Stadt von CO 2 -Zertifikaten der Korporation Zug zu. Nicht alle sind damit zufrieden.

Um das CO 2 der Stadtverwaltung teilweise zu kompensieren, soll der Zuger Wald weniger stark genutzt werden. Symbolbild: Stefan Kaiser (22. Dezember 2020)

Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) des Grossen Gemeinderats (GGR) der Stadt Zug stimmte kürzlich zu, den Vertrag zwischen der Stadt, der Korporation Zug und dem Verein Wald-Klimaschutz Schweiz betreffend Kauf von CO 2 -Zertifikaten aus dem Wald-Klimaschutzprojekt der Korporation Zug zu genehmigen.

In der Vorlage dazu wird ausgeführt, dass Energie- und Klimafragen die Stadt Zug beschäftigen. Aus diesem Grund sei in diesem Jahr eine neue Energie- und Klimastrategie entwickelt worden. Ein Hauptziel der Strategie sei, so rasch als möglich eine CO 2 -neutrale Stadtverwaltung zu erreichen. «Die CO 2 -Emissionen der Stadt Zug belaufen sich im Moment auf rund 2500 Tonnen pro Jahr. Die Emissionen fallen vor allem durch den Bezug von Gas und Fernwärme an», steht in der Vorlage.

Im Vergleich ein attraktiver Preis

Die Idee dabei sei, den Zuger Wald weniger zu nutzen und so durch den Waldwachstum die CO 2 -Emissionen der Verwaltung zu kompensieren. Pro Hektare und Jahr bilde ein Wald rund zehn Tonnen CO 2 . «Um herauszufinden, wie gross das Potenzial dafür im Zuger Wald ist, erhielt der Verein Wald-Klimaschutz Schweiz als Grundlage den Waldwirtschaftsplan der Korporation Zug. Das Ergebnis war, dass der Zuger Wald viel Potenzial hat», ist weiter der Vorlage zu entnehmen.

Mit der Korporation sei der Betrag von 35 Franken pro Tonne CO 2 ausgehandelt worden. «Verglichen mit anderen Angeboten ist das ein attraktiver Preis. Für CO 2 -Kompensationen zahlt man im Moment 100 Franken und mehr», heisst es in der Vorlage. Mit der Vertragsdauer bis 2053 (30 Jahre) ergebe das jährliche Kompensationskosten von rund 36’458 Franken.

Der GPK-Präsident Philip C. Brunner teilte bei der Besprechung seine Bedenken über den geplanten Vertrag mit. Ein grosses Problem habe er mit dem vorgeschlagenen Bonus-Malus-System. Das werde aus seiner Sicht der Stadt Zug politisch stets das Argument liefern, auf die nächsten 30 Jahre hinaus Elektromobilität und andere Massnahmen zu subventionieren und zu fördern.

Weiter erachte Brunner es als eine grosse Illusion, alle fossilen Energieträger wegbringen zu können. Zwar sehe er ein, dass die Waldpflege sinnvoll sei, und «in der gesamten Schweiz wächst der Wald seit Jahren und nimmt laufend zu». Einem solchen «Ablasshandel», bei dem sich die Stadt selber unter Druck setze, könne er aber nicht zustimmen.

Kaum kontrollierbarer und wenig transparenter Mechanismus

Es könne immer wieder etwas Unerwartetes in diesen 30 Jahren dazwischenkommen. «Wie zum Beispiel die aktuelle katastrophale Stromnotlage, die Massnahmen erfordert, die konträr zu den CO 2 -Zielsetzungen stehen. Beispielsweise, wenn man mit Notrecht neue Gaskraftwerke erstellt, um fehlenden Strom zu produzieren», so Brunner.

Die Stadt dürfe politisch nicht weiter unter Druck gesetzt werden, indem sie an einen Mechanismus angebunden werde, der kaum kontrollierbar und wenig transparent sei, so Brunner weiter. Er verweist dabei auf folgenden Satz aus der Vorlage als Beispiel: «Der Stadtrat will dafür sämtliche fossil betriebenen Wärmeerzeuger und den Fahrzeugpark auf erneuerbare Energieträger umstellen und in den folgenden Jahren jede Neu- oder Ersatzbeschaffung nutzen, um dieses Ziel schrittweise zu erreichen.»