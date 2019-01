Stadt Zug erneuert Brücke über die Lorze Die Brücke über die Lorze beim Restaurant Freimann in der Letzi ist in einem schlechten Zustand und muss abgerissen werden. Während der sechsmonatigen Bauzeit von Januar bis Juni wird der Verkehr umgeleitet und ein Provisorium für Velos und Fussgänger erstellt.

Der Brückenübergang in der Letzi ist eine wichtige Velo- und Fussgängerverbindung zwischen den Gebieten Herti und Ammannsmatt. (Bild: Andreas Busslinger)

Die alte Brücke befindet sich in einem schlechten Zustand und muss abgerissen werden, wie die Stadt Zug mitteilt. Eine neue Brücke ohne Stützen in der Lorze wird sie ersetzen. Der Stadtrat genehmigte den Baukredit von 900 000 Franken am 20. November 2018. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen. Die neue Brücke, eine Spannbetonbrücke mit neun Spannkabeln, hat dieselben Abmessungen wie die alte. Sie ist 21,30 Meter lang und 7,60 Meter breit. Je fünf Bohrpfähle stützen die Widerlager auf beiden Uferseiten. Die Brücke wird der Norm entsprechend abgedichtet und mit einem zweischichtigen Gussasphaltbelag versehen. Stakettengeländer dienen als seitliche Abschlüsse. Sie halten dem Aufprall von Fahrzeugen stand.

Während der rund sechsmonatigen Bauzeit wird der motorisierte Verkehr via Allmend- und General-Guisan-Strasse und Brüggliweg umgeleitet. Fussgängerinnen und Fussgänger sowie Radfahrerinnen und Radfahrer können während der Bauzeit ein drei Meter breites Provisorium benutzen. Dieses entsteht unmittelbar neben dem Brückenneubau. Laut Mitteilung der Stadt hat der Neubau keine Auswirkungen auf das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest, das im August 2019 auf dem angrenzenden Gelände stattfindet. (rh/pd)