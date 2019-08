Stadt Zug eröffnet neuen Sportplatz Seit kurzem ist bei der Bossard-Arena eine neue Multifunktionsanlage in Betrieb. Die öffentlich zugängliche Anlage umfasst einen Kunstrasen- und einen Tartanplatz.

Die neue Multifunktionsanlage bei der Bossard-Arena. (Bild: PD)

(mua/pd) Seit dem 14. August ist die neue Multifunktionsanlage auf dem Hartplatz zwischen der Trainings- und der Sporthalle bei der Bossard-Arena in Betrieb. Die öffentlich zugängliche Anlage umfasst einen Kunstrasen- und einen Tartanplatz mit einer Grösse von je 24 mal 12 Meter und eignet sich für verschiedene Sportarten wie Fussball, Basketball oder Volleyball, schreibt die Stadt Zug in einer Mitteilung.

Die Anlage ist von Montag bis Samstag jeweils von sieben Uhr morgens bis um zehn Uhr abends geöffnet, an Sonn- und Feiertagen von acht bis zehn Uhr. Für die Nutzung der öffentlichen Anlage sind keine Reservationen notwendig, wobei das Kaufmännische Bildungszentrum Zug (KBZ) während den Schulzeiten Vorrang hat. «Die Multifunktionsanlage ist eine sinnvolle Aufwertung des zuvor nur sporadisch genutzten Asphaltplatzes. Sie ermöglicht Bewegung und Spass für die ganze Bevölkerung», so Vroni Straub, Vorsteherin des Bildungsdepartements und Stadtratsvizepräsidentin, in der Medienmitteilung. «Es ist ein attraktiver Begegnungsort für Kinder und Erwachsene wie auch für Vereine, Schulen, Firmen und Privatpersonen.»

Vorwiegend als Parkplatz gedient

Der ursprüngliche Hartplatz wurde 2001 zusammen mit der Sporthalle als multifunktionaler Sportplatz erstellt. Über die Jahre hat er jedoch seine ursprüngliche Funktion zunehmend verloren und diente vorwiegend als Parkplatz bei Grossanlässen. Um dieser Situation entgegenzuwirken, nahm der Stadtrat den Bau einer multifunktionalen Sportanlage an die Hand. Dazu genehmigte der Grosse Gemeinderat einen Kredit von 465 000 Franken, worauf am 6. Mai die Bauarbeiten begannen.