Stadt Zug Erster Weihnachtsmarkt an der Bahnhofstrasse Vom 16. Dezember bis zum 19. Dezember haben Fussgänger einen Grund, innezuhalten. Die Veranstaltung hat die Unterstützung der städtischen Behörden.

Die Idee, zum ersten Mal an der als Durchgangsmeile bekannten Bahnhofstrasse einen kleinen, aber feinen Mini-Weihnachtsmarkt zu gestalten, geht auf die Initiative von Les Deux Men und dem Grand Café zurück. Die beiden Ausrichter schaffen auf dem Trottoir zwischen der Bahnhofstrasse 22 bis 28 einen weihnachtlichen Bereich. Die Besucher in der beleuchteten Zuger Bahnhofstrasse sollen dazu animiert werden, kurz innezuhalten, sich einen Glühwein im Herzen von Zug zu gönnen und in eine winterliche Erlebniswelt einzutauchen. Urs Raschle, Stadtrat und Verantwortlicher für die Bewilligungen, begrüsst die Idee und sagt:

«Gerade in schwierigen Zeiten ist es wichtig, Innovationen und neue Ideen zu kreieren. Deshalb war es für mich selbstverständlich, die neue Idee zu unterstützen und mitzuhelfen, dass sie umgesetzt werden kann.»

Auf einem Abschnitt der Bahnhofstrasse in Zug soll erstmals ein Weihnachtsmarkt stattfinden. Bild: PD

Der Weihnachtsmarkt dauert vom 16. bis 19. Dezember 2021. Die Öffnungszeiten sind: Donnerstag und Freitag von 11 bis 21 Uhr, Samstag von 11 bis 20 Uhr, Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Am Samstag und Sonntag ist Phil Dankner im Les-Deux-Men-Store mit zeitlosem Christmas-Swing und -Soul zu hören, dies jeweils von 14 bis 16 Uhr.

Verpflegung, Schmuck und Musik

Auf einer Länge von 60 Meter findet die Kundschaft kulinarische Köstlichkeiten wie Raclette und Roastbeef-Sandwiches sowie Schmuck, stylishe Gadgets und Accessoires, Mode, weihnachtliche Deko und Geschenkideen und natürlich darf Glühwein und Ginger-Punch nicht fehlen. Musikalisch wird der Markt durch Liveacts ergänzt, und wer Glück hat, trifft vielleicht den Samichlaus.

«Die Stadt Zug freut sich sehr, dass es Geschäfte gibt, die selbst in dieser schwierigen Zeit noch Projekte gemeinsam auf die Beine stellen, gut zusammenarbeiten und eine feierliche Stimmung in die City zaubern», sagt Regula Kaiser, Leiterin Stadtentwicklung. Kaiser blickt schon über die Adventszeit 2021 hinaus: «So hoffen wir unbedingt, dass der weihnächtliche Funke zündet und die noch junge Idee rasch wachsen wird.»