Stadt Zug Felssturz in Oberwil: Steine rollen bis auf die Strasse Mehrere Stein- und Felsblöcke haben sich oberhalb der Siedlung Räbmatt gelöst. Der Wald verhinderte Schlimmeres.

Oberhalb der Siedlung Räbmatt in Oberwil bei Zug haben sich am Dienstagabend gegen 18 Uhr rund 40 Kubikmeter Stein- und Felsblöcke gelöst und sind hangabwärts in den Wald gedonnert. Die meisten Steine sind von den Bäumen im Wald gebremst worden, wie das Amt für Wald und Wild des Kantons Zug mitteilt. Der grösste Felsblock von knapp fünf Kubikmetern und einem Gewicht von zwölf Tonnen rollte bis auf die Weidlistrasse oberhalb der Häuser.

Dieser Felsblock donnerte bis auf die Weidlistrasse. Bild: PD

Schäden an Gebäuden sind laut Mitteilung keine zu beklagen. Verletzt wurde niemand. Aufgrund des Felssturzes ist die Weidlistrasse zwischen Fuchsloch und Steinibach vorübergehend gesperrt. Die Behörden prüfen nun, ob zusätzliche Schutzmassnahmen am Hang notwendig sind.

Blick von oben auf die Sturzbahn der Steine. Bild: PD

Der Wald oberhalb der Siedlung schützt Häuser, Bahnlinie und Kantonsstrasse vor Steinschlag. Das Gelände sei sehr steil und von Felsbändern durchzogen, aus denen sich Steine lösen können, heisst es weiter. Damit der Wald wirkungsvoll vor Steinschlag schützen kann, müssen möglichst viele und stabile Bäume wachsen, die allfällige herabstürzende Steine bremsen können. Darum fällt die Waldeigentümerin, die Korporation Zug, regelmässig Bäume und pflanzt neue. (rem)