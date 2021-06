Stadt Zug Filmische und kulinarische Höhepunkte am Zugersee Vom 16. bis zum 23. September findet das siebte Genuss-Film-Festival statt.



Das Genuss-Film-Festival an der Zuger Seepromenade bietet laut den Organisatoren «in bewährter Manier ein abwechslungsreiches Programm mit inspirierenden Filmen, grossartigen Menus, spannenden Talks und Preisverleihungen». Dank dem Schutzkonzept sei man zuversichtlich, dass die Veranstaltung durchgeführt werden kann.



Die einzelnen Anlässe starten jeweils im Kino Seehof (ausser der «Soirée Closing» am Donnerstag, 23. September 2021). Gespielt werden Komödien wie «Abe», «Love Sarah» oder «Master Cheng», aber auch Dokumentarfilme: über die Handwerkskunst des Brotbackens («Brot»), den Koch-Guru Yotam Ottolenghi und sein Dessert Buffet am Metropolitan Museum of Art («Ottolenghi und die Versuchungen von Versailles»), die grossartige Leidenschaft der alten Trüffeljäger («Truffle Hunters») oder die Geschichte des Weinfestivals im Burgund in seinen schwersten Stunden («Three Days Of Glory»).



Das kulinarische Erlebnis

Nach dem Kinoerlebnis geht es einige Schritte hinunter an den Zuger Seequai, wo die Gäste im Pavillon ihre Plätze einnehmen. Hier setzen sich die Spitzenköchin und die Spitzenköche in Szene. Den Auftakt macht laut Mitteilung Noémie Bernard (Restaurant Sternen, Walchwil). Ihr folgen über die nächsten Tage die Kollegen Armin Amrein (Glow by Armin Amrein, Davos), das Trio René Weder, Franco Körperich und Stefan Meier (Gasthaus Löwen, Menzingen und Gasthaus Rathauskeller, Zug), Pascal Steffen («roots», Basel), Björn Inniger (Restaurant Alpenblick, Adelboden), «Gault-Millau»-Koch des Jahres 2021 Stefan Heilemann (Hotel Widder, Zürich) und Markus Neff (Bergrestaurant Gütsch by Markus Neff, Andermatt). Den kulinarischen Reigen schliessen am letzten Abend «The Five» mit Peter Bechter, Jacky Donatz, Stefan Meier, René Weder und Otto Zenger.



Gemeinsam mit der Photo Schweiz zeigt das Genuss-Film-Festival überdies im Gasthaus Rathauskeller in Zug ab dem 4. September einen fotografischen Showcase zum Thema «Essen, Trinken, Genuss». Die fünf lokalen Fotoschaffenden sind Livio Burtscher, Sascha Herold, Nora Nussbaumer, Karin Nützi-Weisz und Nils Riedweg.