Stadt Zug Gebaut und saniert wurde billiger als erwartet Bei drei Projekten, welche die Stadt Zug erweitern oder sanieren liess, liegt die Schlussabrechnung weit unter den bewilligten Krediten.

19,7 Millionen Franken, 16,5 Millionen und 12,178 Millionen Franken. Das sind eindrückliche Kredite, die der Grosse Gemeinderat (GGR) für die Sanierung oder Erweiterung städtischer Bauten gesprochen hat. Die Arbeiten sind in der Zwischenzeit beendet, der Stadtrat legt dem GGR nun die Schlussabrechnungen vor.

Theater Casino Zug, Kreditunterschreitung: 930'000 Franken

Das Theater Casino Zug an der Artherstrasse wurde in zwei Etappen saniert. Saniert werden mussten der über 100-jährige Anbau mit grossem und kleinem Casinosaal und Restaurant sowie der deutlich jüngere Erweiterungsbau mit Theatersaal, Bühne und Foyer. Der Altbau stammt aus dem Jahr 1909, der Erweiterungsbau aus dem Jahr 1981. Für die Realisierung beider Sanierungsetappen wurden total rund 19,7 Millionen Franken vom GGR bewilligt. Abgerechnet werden nun rund 18,77 Millionen Franken. Damit unterschreitet die Schlussabrechnung den Kredit um mehr als 900'000 Franken. Begründet wird diese Kostenunterschreitung vor allem damit, dass bei den Zusatzkrediten Bühnentechnik und für den zentralen Empfang weniger Geld notwendig war als prognostiziert. «Auch die gute Marktsituation und das Nichtanfallen von einkalkulierten Verstärkungsmassnahmen haben dazu beigetragen», schreibt der Stadtrat in seinem Bericht.

Tabelle: Baukostenabrechnung Theater Casino

Erweiterung Schulanlage Riedmatt, Kreditunterschreitung: 1,9 Millionen Franken

Vorgesehen hatte der Stadtrat für die Erweiterung der Schulanlage Riedmatt ursprünglich einen Kredit von 16,8 Millionen Franken. Nach Diskussionen kürzte der GGR diesen um 300'000 Franken auf 16,5 Millionen Franken. Wie sich nun herausstellt, wurde auch der gekürzte Betrag bei weitem nicht genutzt. Die verbauten Mittel betragen laut vorgelegter Schlussabrechnung des Stadtrats 14,6 Millionen Franken. Der Stadtrat begründet die Kreditunterschreitung etwas mager so: «Die Gesamtkosten konnten dank sehr guter Projektsteuerung und stetiger Kontrolle der Projektziele (Qualität, Termine und Kosten) eingehalten werden. Eine grosse Herausforderung lag darin, dass der Erweiterungsneubau innerhalb der bestehenden Schulanlage erstellt wurde. Es galt, die Schulwegsicherheit stets sicherzustellen und den Schulbetrieb so wenig wie möglich zu stören.» Tatsächlich wurden sämtliche Kosten mit Ausnahme der Baunebenkosten teils stark unterschritten.

Tabelle: Baukostenabrechnung Erweiterungsbau Riedmatt

Geviert Kolinplatz, Kreditunterschreitung: 511’000 Franken

Im November 1999 brannte die städtische Liegenschaft «Zum Pfauen» am Kolinplatz nieder. Nach dem Brand durchlief die Planung zur Schliessung der Lücke diverse Stadien, bis schliesslich im Mai 2016 mit den Vorbereitungen zum und anschliessend mit dem Neubau begonnen werden konnte. Diese wurden 2018 beendet. Die Arbeiten wurden durch zahlreiche Funde von historischer Bedeutung teilweise verlangsamt. Für den Neubau der Liegenschaft Kolinplatz 21 sowie die Sanierung der Liegenschaften Kolinplatz 19 und Kirchenstrasse 3 und 5 wurde ein Kredit von total rund 12,178 Millionen Franken bewilligt. Ausgegeben wurden rund 11,667 Millionen Franken. Damit wurden gut 511'000 Franken weniger verbaut als bewilligt. «Die Gesamtkosten konnten dank guter und stetiger Kostenkontrolle und der daraus erfolgten Massnahmen eingehalten werden», so der Stadtrat. Die grosse Herausforderung habe im Umgang mit den nicht bekannten Erschwernissen im Tragwerk und den historischen Funden gelegen, die letztlich auch zu terminlichen Verzögerungen führten. «Für die Brandruine wurde von der kantonalen Gebäudeversicherung ein Betrag von 355’126.20 Franken ausbezahlt, der in der vorliegenden Baukostenabrechnung nicht berücksichtigt ist», begründet der Stadtrat abschliessend.