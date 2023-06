Stadt Zug Grosseinsatz in der Gartenstadt: Mann schlägt seine Frau und verharrt die ganze Nacht auf dem Hausdach Nach einem Streit im familiären Umfeld hat sich ein Mann in der Stadt Zug während mehreren Stunden auf einem Hausdach verschanzt. In den frühen Morgenstunden konnte er zur Aufgabe bewogen werden.

Bei einem Polizeieinsatz wegen mutmasslich häuslicher Gewalt hat sich ein 50-jähriger Mann stundenlang auf einem Hausdach versteckt. Seine 40-jährige Frau meldete am Mittwoch kurz vor 19.30 Uhr der Zuger Polizei, dass sie von ihrem Mann geschlagen worden sei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich die verletzte Frau im Freien, der Mann in der Wohnung, wie es in einer Mitteilung der Zuger Polizei heisst. Nach der Kontaktaufnahme durch die Polizisten sei der Mann auf das Dach des Mehrfamilienhauses gegangen. Dort habe er dann die ganze Nacht ausgeharrt. Die Frau wurde ins Spital eingeliefert.

Während der ganzen Zeit wurde der Kontakt zum Mann aufrechterhalten. Trotz diesen intensiven Gesprächen sei es vorerst nicht gelungen, den Mann dazu zu bewegen, das Dach und anschliessend die Wohnung zu verlassen, heisst es weiter.

Sprungpolster wurden installiert

Zum Schutz des Mannes sei gegen 2 Uhr von der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Zug (FFZ) auf der einen Seite des Mehrfamilienhauses in der Gartenstadt ein Sprungpolster aufgestellt worden. Nach weiteren Gesprächen konnte der 50-Jährige schliesslich um 7.15 Uhr dazu bewogen werden, durch ein Dachfenster zurück in die Wohnung zu kommen. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und anschliessend in ärztliche Obhut übergeben. Für Drittpersonen habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden. Die genauen Hintergründe des Vorfalls sind Gegenstand weiterer Ermittlungen. (stg)