Stadt Zug Im knallroten Kanu: Dieser Fasnächtler machte während des Unwetters in Zug eine Ausfahrt Das Gewitter am Montag hat ein Zuger für eine spezielle Aktion genutzt. Mit seinem Kanu ist er durch die Stadt gerudert – in fasnächtlichem Gewand.

Nicht alle haben während des Gewitters am Montag Zuflucht in den eigenen vier Wänden gesucht. Thomas Weiss aus Zug hat zum Beispiel genau das Gegenteil gemacht, wie PilatusToday berichtet. Da die Zuger Strassen voll mit Wasser waren, hat er sein Kanu gepackt und ist in seinem Fasnachtgewand durch die Stadt gerudert:

Das Video davon hat schnell die Runde gemacht. Man sieht schliesslich nicht jeden Tag ein Kanu auf den Zuger Strassen. Hier noch ein anderes Video:

«Mein Gewand habe ich immer bereit»

Thomas Weiss erzählt, er habe gesehen, wie sein Kanu vom Wind in den Garten geblasen wurde. Sofort hatte er die Idee, sein Kanu und das Fasnachtsgewand zu packen und auf die Strasse statt auf den See zu gehen. «Mein Gewand habe ich für Spezialanlässe immer bereit auf meinem Estrich», sagt das Mitglied des Kanu Clubs Zug. Das Unwetter ist wohl genau solch ein Spezialanlass gewesen.

Weiss ist Mitglied der Zuger «Zunft der Letzibuzäli». Bei den «Letzibuzäli» wird jedes Jahr ein neues Fasnachtsoberhaupt gewählt, der sogenannte Prinz. Der Prinz bekommt ein Gewand und den markanten Dreispitz. «Wenn man einmal zum Prinzen ernannt wurde, bleibt man das auch», so Weiss. Er ist 2009 selbst Fasnachtsoberhaupt gewesen.

Nicht das erste Mal mit Kanu und Fasnachtsgewand unterwegs

Der Fasnächtler sagt, dass er am Montag zwar das erste Mal mit dem Kanu auf den Zuger Strassen unterwegs gewesen sei, aber schon mehrere ausserfasnächtliche Auftritte mit dem Fasnachtsgewand hatte.

«Bei einem Schwimmanlass in Zug bin ich bereits mit dem Kanu und dem Fasnachtsgewand auf den See gegangen.»

Auch nach England an eine Hochzeit sei das Gewand bereits mitgekommen.

Die Aktion am Montagabend hat dem Zuger viel Spass gemacht. Es sei ein einmaliges Gefühl gewesen, mal durch die Strassen zu rudern. Er habe auch viele Reaktionen von den Leuten bekommen. Weiss selbst sagt zu seiner Aktion:

«Ich spinne ein wenig.»

Das Video ist bereits viral gegangen und auf mehreren Social Media-Seiten geteilt worden. Das hätte der Zuger nicht gedacht: «Ich habe das eigentlich nur wegen mir gemacht.» (bmi)