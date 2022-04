Stadt Zug Junger Mann will Mofa für seinen Heimweg klauen: Polizei nimmt ihn dank aufmerksamem Bürger fest Ein Mann hat sich mit einem Winkelschleifer an einem Mofa zu schaffen gemacht. Die Polizei konnte den Mofa-Dieb festnehmen – dank Mithilfe aus der Bevölkerung.

Ein aufmerksamer Bürger hat mitbekommen, dass ein junger Mann an der Guthirtstrasse in Zug ein Mofa stehlen wollte. In der Nacht auf Sonntag ging dann bei der Einsatzleitzentrale der Zuger Polizei eine entsprechende Meldung ein, wie diese am Sonntagabend mitteilt.

Der signalisierte Mann konnte wenig später durch eine Polizeipatrouille ganz in der Nähe angehalten und kontrolliert werden. Zu diesem Zeitpunkt schob er das Mofa neben sich her, wie es weiter in der Mitteilung heisst.

Mofa war ohne Schlüssel nicht fahrbar

Die Abklärungen ergaben, dass der 18-Jährige die Diebstahlsicherung beim Mofa mit dem mitgeführten Werkzeug durchtrennt hatte und mit dem entwendeten Zweirad nach Hause fahren wollte.

Dieses Werkzeug führte der junge Mann mit sich. Bild: Zuger Polizei

Dieses Vorhaben sei jedoch misslungen, weil das Mofa ein Zündschloss hatte und der Motor ohne Schlüssel nicht gestartet werden konnte.

Der junge Mann wurde vorübergehend festgenommen. Nach der polizeilichen Einvernahme wurde er am Sonntagmittag aus der Haft entlassen. Er wird zur Anzeige gebracht und muss sich bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.