Stadt Zug Kulturkommission: Zwei neue Mitglieder mit spezifischen Fachkenntnissen gesucht Roland Wismer, langjähriges Mitglied der Kulturkommission der Stadt Zug, wird per Ende Jahr zurücktreten. Der Stadtrat sucht nun zwei neue Mitglieder.

Roland Wismer gehört der Kulturkommission seit 2005 an und tritt nach 17-jährigem Wirken per Ende Dezember 2021 zurück. Dies geht aus einer Mitteilung der Stadt Zug hervor. Als er seine Tätigkeit für die Kommission aufnahm, war er bereits mehrere Jahre im Vorstand des Kunsthauses Zug aktiv und für Finanzen und Sponsoring zuständig. Aus diesem Grund – und wegen seiner beruflichen Erfahrung als Finanzchef eines internationalen Unternehmens – wurde Roland Wismer seinerzeit vom damaligen Stadtpräsidenten Christoph Luchsinger in die Kulturkommission berufen. Hier engagierte sich Roland Wismer nicht nur durch seine Vernetzung in der Zuger Kulturszene, sondern ebenso durch seinen beruflichen Hintergrund. Stadtpräsident Karl Kobelt wird in der Mitteilung dazu zitiert: «Ich danke Roli Wismer herzlich für sein langjähriges Engagement für die Kultur in unserer Stadt. Er hat in dieser Zeit viel Positives bewirkt!»

Expertinnen und Experten in Kunstsparten gesucht

In seiner Funktion als Präsident der Kulturkommission hat Karl Kobelt gemäss der Verordnung über die Organisation der Kulturkommission einen Findungsprozess für zwei neue Kommissions-Mitglieder eingeleitet. Der Stadtrat will die Vertretung von Expertinnen und Experten in den Sparten Literatur, Kunst & Design, Tanz & Theater und/oder Kulturvermittlung in der Kulturkommission stärken und sucht nun für den zurücktretenden Roland Wismer vor allem Personen aus diesen Bereichen. Vorzugsweise sollte auch der Bereich Finanzen abgedeckt sein. Interessierte melden sich für nähere Auskünfte bei der Leiterin Abteilung Kultur der Stadt Zug, Iris Weder, iris.weder@stadtzug.ch. (haz)