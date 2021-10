Stadt Zug Leises «Kulissenschieben»? Gerüchten zufolge soll eine weitere Abteilung dem Präsidialdepartement zugeteilt werden Die Abteilung Umwelt und Energie könnte Gerüchten nach künftig nicht mehr zum Departement Soziales, Umwelt und Sicherheit gehören. Das schreibt die SVP in einer Interpellation und will den Grund dafür wissen.

Gibt es Änderungen im Stadthaus? Das will die SVP genauer wissen. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 5. Juni 2020)

«Es gibt relativ ernst zu nehmende Gerüchte, dass der Stadtrat kürzlich beschlossen hat, in den nächsten Tagen gewisse Umdispositionen einer (oder mehrerer?) ganzer Abteilungen innerhalb der Verwaltung vorzunehmen.» Das schreibt die SVP-Fraktion der Stadt Zug in einer Interpellation mit dem Titel «Das unheimlich leise Kulissenschieben im Stadthaus – ‹husch-husch› noch vor den Wahlen 2022 zu einer neuen organisatorischen Ausgangslage?». Der Stadtrat kann eine Umstellung grundsätzlich in eigener Kompetenz beschliessen.

Der Information der Fraktion nach könnte die Abteilung Umwelt und Energie, welche heute zum Departement Soziales, Umwelt und Sicherheit (SUS) gehört, dem Präsidialdepartement untergeordnet werden. Die SVP will deshalb wissen, ob diese Information stimme und welche Überlegungen zu dieser Massnahme bewogen hätten. Ausserdem scheint sich die Partei sehr sicher, dass eine solche Änderung zur Debatte stand, denn eine Folgefrage lautet: Falls eine solche Änderung nicht beschlossen sei, «weshalb hat man eine solche Umdisposition ernsthaft in Erwägung gezogen»?

Das Präsidialdepartement sei ein «bunter Haufen»

Die Zuteilung ins Präsidialdepartement ist auch Kerninteresse weiterer Fragen. Dieses Departement sei ja schon heute ein ziemlich «bunter Haufen» mit über einem Dutzend verschiedenartigster Abteilungen, schreiben die Interpellanten. Das Präsidialdepartement umfasst aktuell die Bereiche: Stadtkanzlei, Stadtentwicklung, Kultur, Einwohnerdienste mit den drei Fachbereichen Einwohnerkontrolle, Erbschaftsamt und Zivilstandsamt Kreis Zug, Zentrale Dienste, Stadtarchiv, Personaldienst, Lernende und Praktikanten, Rechtsdienst/Notariat, Controlling/Organisation, Kommunikationsabteilung und Friedensrichteramt. Gemäss den Führungstheorien nach heutiger Lehre sei die Führungsspanne bei acht bis zehn Direktunterstellten. «Wie passt da führungstechnisch die Abteilung Umwelt und Energie zum bestehendem Organigramm dazu?»

Im Gegensatz dazu würde das Departement SUS stark entlastet. Deshalb stellt die Fraktion folgende Frage: «Welche Folgen hat dieser mögliche Wechsel finanziell und personell und welches sind die Folgen im Präsidialdepartement?»

Ist es ein ungünstiger Zeitpunkt?

Aus der Interpellation wird klar, dass die Fraktion einer Umstellung nicht zugetan ist. So heisst es beispielsweise: «Falls diese Informationen (einer Umstellung, Anmerkung der Redaktion) wirklich stimmen sollten, dann ist doch der Zeitpunkt, rund ein Jahr vor den nächsten Wahlen, wo gemäss den heute vorliegenden Informationen zwei Stadträte, darunter der amtierende Stadtpräsident, zurücktreten, überhaupt nicht günstig, ja sehr heikel?» In diesem Zusammenhang will die Fraktion wissen, weshalb der heutige Stadtrat dies anders sehe?



Die Interpellation wird am 2. November im Grossen Gemeinderat bekanntgegeben.