Stadt Zug Messungen zeigen Bewegungen bei der Katastrophenbucht Die Veränderungen der Kontrollpunkte im Bereich der Zuger Seebucht seien laut den Behörden unkritisch und lägen im erwarteten Bereich.



Nicht umsonst heisst die Zuger Seebucht im Volksmund «Katastrophenbucht». Der Name leitet sich aus der Vorstadtkatastrophe ab, bei der die Bucht entstand, als am 5. Juli 1887 das Ufer des Sees einbrach und 35 Wohnhäuser im See versanken. Elf Personen kamen dabei ums Leben, 650 wurden obdachlos.

Am 5. Juli 1887 stürzen 35 Wohnhäuser in den See. Bild: PD

Um kritische Bewegungen respektive Senkungen frühzeitig zu erkennen, wird die Seebucht laut einer Mitteilung der Stadt im Bereich Vorstadt- und Alpenquai seit den 1970er-Jahren periodisch mit geodätischen Messungen auf Bewegungen hin überwacht. Für diesen Zweck seien in diesem Gebiet Messpunkte angelegt worden, die alle fünf Jahre in Lage und Höhe überprüft werden.

Die Messungen finden alle fünf Jahre statt. Bild: PD

Messungen dienen der Prävention und Sicherheit

Die Resultate werden mit den Werten der vergangenen Messungen verglichen und die Punktbewegungen grafisch mit Verschiebungsvektoren und numerisch in einer Wertetabelle ausgewiesen. Die Bewegungen der aktuellen Analyse lägen im Millimeterbereich «und somit im erwarteten Rahmen», heisst es weiter.

«Die Messungen dienen der Prävention und Sicherheit. Würden kritische Senkungen auftauchen, könnte man sofort reagieren und würde man die Messkadenz erhöhen», wird der Projektleiter Willy Meyer vom Amt für Grundbuch und Geoinformation zitiert. (bier)