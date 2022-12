Stadt Zug Manche Mieten an der Waldheimstrasse steigen um über 100 Prozent: Die Stiftung Liebfrauenhof erklärt sich Die Mietenden von 16 Wohnungen an der Waldheimstrasse haben die Kündigung bereits erhalten oder in Aussicht. Die Vermieterin will nach der Sanierung zweier Gebäude höhere Renditen erzielen. Das komme anderen zugute.

Die beiden höheren Häuser werden 2023 und 2024 saniert. Die Zukunft des niedrigen ist noch offen. Bild: Alexandra Wey (Zug, 27. Dezember 2022)

4,5 Zimmer auf über 100 Quadratmetern plus Balkon in der Stadt Zug für 2070 Franken – inklusive Nebenkosten und mit Seesicht? Was sich wie ein Hirngespinst liest, ist vereinzelt tatsächlich Realität. Beispielsweise an der Waldheimstrasse auf dem Weg zur Schönegg, wo eine unserer Zeitung bekannte Familie zu erwähnten Konditionen wohnt.

Aber nicht mehr lang. Denn ihr wurde, wie allen Parteien in dem Haus sowie den beiden Nachbarhäusern, die Kündigung in Aussicht gestellt. Zwei Häuser sollen nächstes Jahr beziehungsweise übernächstes Jahr kernsaniert werden. Das dritte wird möglicherweise bis 2027 durch einen Neubau ersetzt. Das entscheidet sich zu einem späteren Zeitpunkt.

Wer bleiben will, zahlt etwas weniger Miete

Die Mietzinsen in den beiden erneuerten Häusern steigen danach; je nach Lage der Wohnung in unterschiedlichem Ausmass, aber in allen Fällen stark. Die vorgenannte Familie müsste neu bis zu 4300 Franken Miete zahlen – exklusive Nebenkosten.

Von manchen Wohnungen sieht man auf den Zugersee. Bild: Alexandra Wey (Zug, 27. Dezember 2022)

Das bedeutet also unter Umständen eine Steigerung von über 100 Prozent. Dies selbst unter Einbezug des Erlasses in der Höhe von 5 Prozent, der den bestehenden Mietern, die an der Waldheimstrasse wohnen bleiben wollen, gewährt wird.

So weit, so normal wirkt das auf der Hochmietpreisinsel Zug. Ein Teil der 16 Parteien umfassenden Mieterschaft stört sich jedoch nicht nur an der Mietpreissteigerung. Sondern auch am Hintergrund der Vermieterin: Dabei handelt es sich um eine Stiftung mit sozialem Zweck, die Stiftung Liebfrauenhof.

Jene betreibt das Frauenhaus Zug und unterstützt gemäss Selbstbeschreibung «Institutionen und Projekte im Bereich der Kranken- und Wochenpflege». Die Stiftung war einst Trägerin der Klinik Liebfrauenhof, ehe diese 1998 den Betrieb einstellte.

Nur das Gerüst der Häuser wird noch stehen

Hans Abicht, Rolf Brändle und Werner Ulrich haben in Ulrichs Büro zum Gespräch an einen Sitzungstisch geladen. Die drei gehören dem Stiftungsrat der Stiftung Liebfrauenhof an. Dass Mietende an der Waldheimstrasse sich an die Presse gewandt haben, hat Abicht nicht überrascht. In einem ausführlichen Schreiben hat er die Argumente des Rats dargelegt.

Bei den fast 40 Jahre alten und vor 20 Jahren teilsanierten Gebäuden bestehe dringender Sanierungsbedarf. Mittlerweile fielen laufend Instandhaltungsarbeiten an. Zudem wolle man geänderten gesetzlichen Vorgaben – beispielsweise im Bereich Sicherheit – nachkommen. Und dank der Umstellung der Öl- auf eine Erdwärmeheizung sowie der Installation von Photovoltaikanlagen auch mit der Entwicklung in Umweltschutzfragen Schritt halten.

Deshalb habe die Stiftung sich dazu entschlossen, die Gebäude durch eine Grundsanierung auf einen zeitgemässen Stand zu bringen, und bei dieser Gelegenheit auch gleich die Wohnungen zu modernisieren. Dazu zählt Hans Abicht den Einbau neuer Küchen mit Kochinseln, neuer Badezimmer sowie eigener Waschmaschinen und Trocknern.

Mieten seien die Haupteinnahmequelle

Die Massnahmen rechtfertigen aus der Sicht der Stiftung Liebfrauenhof die genannte Mietzinserhöhung. Durch die Mehreinnahmen wolle sie ihre Zukunft und den Betrieb des Frauenhauses Zug sicherstellen. Jenes steht Frauen und Kindern offen, die – häufig wegen Gewalt gegen sie – während längerer Zeit nicht mehr zu Hause wohnen können.

In diesem Zusammenhang verfügt die Stiftung über eine weitere Liegenschaft, sagt Werner Ulrich, der Geschäftsführer. Einnahmen brächten jedoch nur die drei Häuser an der Waldheimstrasse, dies dank der Mieten.

Diese Gelder seien die beständigsten Einkünfte der Stiftung. Denn die Erlöse aus Kapitalanlagen schwanken. Dazu komme ein kleiner Teil an Spenden und weiteren Zuwendungen. Die Stiftung Liebfrauenhof werde nicht von der öffentlichen Hand unterstützt, betont Werner Ulrich. Grundbeiträge für den Betrieb des Frauenhauses erhalte sie keine. Lediglich die Aufenthaltskosten der Personen würden in der Regel von Opferhilfestellen oder dem Sozialamt der Wohngemeinde übernommen.

Die Rendite wird höher ausfallen

Trotzdem: Sind Mietaufschläge, die über 100 Prozent betragen können, gerechtfertigt? Man habe sich bei der Festlegung der Mietpreisspanne an den mittlerweile marktüblichen Verhältnissen orientiert, sagt Hans Abicht. Ausserdem strebe man eine höhere Nettorendite an. Diese falle gegenwärtig «ganz tief» aus.

Dass Mietende hierbei den sozialen Gedanken der Stiftung in Frage stellen, kann Hans Abicht verstehen. Er stellt aber klar:

«Die Stiftung Liebfrauenhof hat einen definierten Stiftungszweck, der nichts mit dem geförderten sozialen Wohnungsbau zu tun hat. Das wird oft verwechselt.»

Kein Jahresbericht erhältlich

Die finanziellen Verhältnisse der Stiftung Liebfrauenhof sind öffentlich unbekannt. Weder wollen die drei Stiftungsräte Zahlen nennen, noch ist ein Jahresbericht greifbar. «Es besteht keine Auskunftspflicht», sagt Hans Abicht.

Der Geschäftsführer Werner Ulrich ergänzt, dass man sich an die Vorgaben der Stiftungsaufsicht zu halten habe. Zudem müsse sie wegen ihrer Tätigkeit dem Zuger Sozialamt Rechenschaft ablegen.

Auskunft erstattet Hans Abicht indes über die voraussichtliche Höhe der Sanierungskosten der zwei Häuser an der Waldheimstrasse: rund 10,5 Millionen Franken. Diese würden grösstenteils über Hypotheken finanziert.