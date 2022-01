Stadt Zug Morsche Stege und ein erhöhter Seegrund: Der Piratenhafen in Zug wird saniert Die Arbeiten beginnen am 1. Februar 2022. Ziel ist es, dass anschliessend Fische bei der Ufermauer Unterschlupf finden.

Der kleine Hafen bei der Badi Siehbach wird ab Dienstag, 1. Februar 2022, saniert. Die Arbeiten dauern bis in den Frühling. Sie umfassen das Erneuern der Steganlagen und das Ausebnen des Seegrunds, denn in den vergangenen Jahren hat sich das Sediment in Richtung Ufer deutlich erhöht, wie einer Medienmitteilung der Stadt Zug zu entnehmen ist.

Dies habe dazu geführt, dass immer wieder Boote auf Grund gelaufen sind. Zudem wird die Ufermauer mit vorliegenden Steinen unter dem Wasserspiegel ergänzt. Die entstehenden Nischen dienen Fischen und anderen Lebewesen als Unterschlupf.

Der Namen «Piratenhafen» geht auf den Bootstyp «Pirat» zurück. Einst ankerten die kleinen Segelschiffe primär dort. (cro)