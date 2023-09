Stadt Zug Nachhaltig produzierter Geissenkäse aus Glarus und ein Bio-Label für die Gastronomie Am 15. Zentralschweizer Biomarkt «O Sole Bio» auf dem Zuger Landsgemeindeplatz nahmen rund sechzig Betriebe teil. Daneben diskutierte man auf dem Podium jene Themen, welche die Branche zurzeit bewegen.

19 Bilder 19 Bilder Die letzten Vorbereitungen sind am Laufen und es werden Zettel mit dem Zeitplan für die Vorträge aufgehängt. Bild: Mathias Blattmann (Zug, 9. 9. 2023)

Härdöpfel. Frisch geraffelt. Aus der Friteuse. «Es geht mir heute eher um die sozialen Kontakte als um den finanziellen Aspekt», sagt Biobauer Christian Meier, während er seine hiesige Ernte frittiert. An seinem Stand neben der Zuger Rössliwiese verkauft er Pommes frites. Die Nachfrage sei hoch: «Es fasziniert die Leute, wenn sie den ganzen Prozess des Produktes miterleben können.» Der Biobauer aus Kleinwangen in Luzern baut vor allem Lagergemüse wie Chabis oder Sellerie an, das er an Marktfahrende, Hofläden und Verteiler von Gemüsekisten verkauft.

Meier hat am Samstag einen von rund sechzig Marktständen des 15. Zentralschweizer Biomarktes «O Sole Bio» betrieben. Der Markt füllte den Landsgemeindeplatz und das Seeufer mit Leben. Als Trägerschaft des Marktes figurieren die fünf Zentralschweizer Biovereine in Luzern, Zug, Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden. Sie vereinen die rund 950 Knospenbetriebe der Region.

Die Spezialität aus Glarus: ausverkauft

Am Landsgemeindeplatz bietet Simone Burki aus dem Gastkanton Glarus Geissenkäse, getrocknete Kräuter und Würste an. «Wir sind zum ersten Mal in Zug und schätzen den schönen Platz am See», sagt Burki. Der Betrieb bei Schwanden stellt den Käse in der eigenen Käserei her und vertreibt seine Produkte selbst.

An diesem Tag laufe es gut, nur für den Käseverkauf sei das Wetter fast zu warm. Obwohl: Die Glarner Spezialität «Anggenzelten», ein Süssgebäck aus Weizenmehl mit viel Butter, ist bereits ausverkauft. Neben dem Zuger Biomarkt sei man zwischen Juli und Dezember noch an rund acht weiteren Märkten präsent.

An einer von vielen Podiumsdiskussionen stellte am Nachmittag eine Gruppe um Olivia Stafflage aus Sarnen ihr in der Praxis erprobtes Konzept eines Selbsterntegartens dar. «Uns ist aufgefallen, dass die Menschen eine grosse Zufriedenheit zeigen, nachdem sie in unseren Gärten Gemüse geerntet haben», erzählt Stafflage der kleinen Runde.

Ein Jahresabo für einen Ein- bis Zweipersonenhaushalt koste rund 700 Franken im Jahr. Per Chat werden die Aboinhaberinnen und -inhaber informiert, wann man ernten könne. «Im Sinne der solidarischen Landwirtschaft bezahlen sie nicht das Produkt, sondern die Produktion.» Das heisst: Jeder nimmt, soviel er braucht. Die ersten Erfahrungen seien dermassen positiv, dass man jetzt das Bedürfnis habe, die Idee zu teilen.

Dieses Jahr neu dabei am Biomarkt: Der «Treffpunkt Gastronomie», an dem darüber diskutiert wurde, wie eine «klimaoptimale Gastronomie der Zukunft» aussehen kann. Denn während Bio in den Privathaushalten längst angekommen und nicht mehr nur eine Nische sei, so die Veranstalter, sei Bio in der Gastronomie weniger stark vertreten.

An diesem Stand sah der Besucher etwa ein eigens für die Gastronomie entworfenes Label, bei dem es ja nach Anteil der verwendeten Bio-Lebensmittel bis zu drei Sterne zu holen gibt.

Ärztin warnt vor mehr Antibiotika-Resistenzen

Später diskutieren geladene Gäste die Auswirkungen der Landwirtschaft auf die Gesundheit des Menschen. Sabine Heselhaus, Co-Präsidentin Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz Zentralschweiz, stellt dabei etwa fest, dass der übermässige Einsatz von Antibiotika bei Tieren zu vielen resistenten Stämmen führe. Das werde für die Gesellschaft auf Dauer zu einem grossen Problem.

Zum Schluss sagt der eingangs erwähnte Biobauer Christian Meier: «Wir schätzen es sehr, wenn sich die Konsumentinnen und Konsumenten auch im Supermarkt für das Bioprodukt entscheiden.» Die Diskrepanz zwischen der Forderung nach Bioprodukten und der tatsächlichen Nachfrage empfinde er als gross.