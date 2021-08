Stadt Zug Open-Air-Kino: Regenponchos retten die Saison 2021 Bei Niederschlag unter freiem Himmel einen zweistündigen Film bestaunen – für viele eine zu nasse Angelegenheit. Nicht jedoch für viele Besucher des Freiluftkinos auf der Schützenmattwiese.

Anfang Juli fiel der Startschuss: Die neue Dokumentation «Tina» eröffnete die etwas mehr als einmonatige Open-Air-Kino-Saison beim Europa-Platz am Zuger Seeufer. Die Filmemacher Daniel Lindsay und T. J. Martin zeigten zum ersten Mal Einblick ins Privatleben der Sängerin Tina Turner. Nicht nur «Tina» lockte filmbegeistertes Publikum an, auch die Schweizer Vertretung unter den Filmen fehlte dieses Jahr nicht: Zum Beispiel mit der Tragikomödie «Wanda, mein Wunder» von Bettina Oberli. Blockbuster wie «Fast and Furious 9» und Familienfilme wie «Die Croods – Alles Auf Anfang» fanden ebenfalls ihren Platz im Programm. Mittlerweile ist die Open-Air-Kino-Saison bereits wieder Geschichte, die Wiese am Seeufer ist geräumt.

Nach einem verregneten Juli musste in Zug am See auch Anfang August mit nassen Kleidern gerechnet werden. Bis zum 5. August gab es nur drei Abende ohne Regen. Bild: Stefan Kaiser (Zug 4. August 2021)

Erfahrung hilft bei der Organisation



Auch wenn das Open-Air-Kino einige Male vom Regen begleitet wurde, sind die Organisatoren dankbar, dass sie auch dieses Jahr ein so diverses Filmangebot unter dem Zuger Nachthimmel präsentieren durften, wie Franz Bachmann von der Kino Luna AG in Luzern auf Anfrage berichtet. Schon seit über 20 Jahren ist die Kino Luna AG für die Organisation der Open-Air-Kinos zuständig. Schlechtes Wetter hat es dabei schon oft gegeben. Mittlerweile weiss man sich mit vorgängig verteilten Regenponchos zu helfen.

Die Betreiber des Open-Air-Kinos in Zug versorgten die Besucherinnen und Besucher mit transparenten Regenponchos. Bild: Stefan Kaiser (Zug 4. August 2021)

Sicherheit geht vor

Trotzdem gilt, wenn es wirklich brenzlig wird: Die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher steht an erster Stelle. Deswegen ist die Organisation rund um Franz Bachmann während der Sommermonate auch immer in Kontakt mit Meteo Schweiz, um vorgängig entscheiden zu können, ob eine Vorführung abgesagt werden muss. Dieses Szenario traf dieses Jahr nicht ein, und die Organisatoren und Besucher konnten zum Schluss noch schöne Abende geniessen. Die Vorbereitungen für nächstes Jahr laufen nun schon auf Hochtouren, vielleicht kann das Open-Air-Kino dann mit etwas schönerem Wetter durchgeführt werden.