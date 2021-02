Stadt Zug Orell Füssli eröffnet eine Filiale im Einkaufszentrum Metalli Im Frühjahr 2022 soll die erste Zweigstelle des Buchhändlers im Kanton Zug zugänglich sein.

(bier) Laut einer Mitteilung wird im Einkaufszentrum Metalli in Zug ab dem Frühling 2022 die erste Orell-Füssli-Filiale des Kantons offen stehen. «Auch hier werden wir unsere Kundinnen und Kunden mit einem gewohnt vielfältigen Sortiment an Büchern für die ganze Familie, Papeterieartikeln und kreativen Geschenkideen begeistern», wird Simona Pfister, Geschäftsleitungsmitglied und Vertriebsleiterin der Orell Füssli Thalia AG, zitiert. Zudem wird es in der Buchhandlung «einen Bereich für das digitale Lesen» geben. Neben Highlights aus dem E-Book-Sortiment stellten Tolino-Experten verschiedene E-Reader-Modelle vor.

Vier Orell-Füssli-Buchhandlungen in der Zentralschweiz

Mit der Filiale im Metalli in Zug eröffnet Orell Füssli im kommenden Jahr – neben den bestehenden Buchhandlungen im Emmen Center und im Seedammcenter – die dritte Filiale in einem Einkaufscenter in der Zentralschweiz. Mit der Filiale im Bahnhof Luzern, die ebenfalls per Frühling 2022 geplant ist, wird es insgesamt der vierte Standort in der Region sein.