Stadt Zug Orion, Fürio oder LöschZug? Dieses neue Feuerwehrboot sucht einen Namen – und Sie können mitbestimmen Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Zug hat sich ein neues Rettungsboot gekauft. Doch dieses ist noch namenlos. Das soll sich nun ändern: Noch bis am 1. Mai können Vorschläge eingereicht werden.

Dieses Boot wird bald gegen ein neues Rettungsboot ersetzt. Bild: Freiwillige Feuerwehr Zug

Das neue Rettungsboot der Freiwilligen Feuerwehr Zug (FFZ) braucht einen Namen. Die FFZ setzt dabei auf die Kreativität der Bevölkerung und lässt sie mitbestimmen, wie das neue Boot heissen soll: «Name gesucht ...» heisst es deshalb auf dem Instagram-Account der FFZ.

Es gingen auch schon einige Kommentare ein. So kamen etwa bereits Vorschläge wie Orion, Fürio oder LöschZug.

Doch warum sucht die FFZ nicht einfach selbst einen Namen? «Wir wollen so die Nähe zur Bevölkerung schaffen und stärken», sagt Markus Müller, stellvertretender Leiter Feuerwehramt, auf Anfrage.

«Mit unseren Posts erreichen wir vielleicht Leute, die an unserer Arbeit interessiert sind und animieren sie sogar dazu, bei uns in der Freiwilligen Feuerwehr Zug mitzumachen.»

Das alte Rettungsboot unterwegs bei Sonnenuntergang auf dem Zugersee. Bild: Freiwillige Feuerwehr Zug

Gewinner erhält «einmaliges Überraschungsgeschenk»

In den nächsten Wochen werde das neue Rettungsboot Kolin 10 ausgeliefert und in Betrieb genommen. Der Name für das neue Boot sollte kreativ sein und zum Zugersee passen. Der beste Vorschlag werde durch eine Jury, bestehend aus Vertretern der Feuerwehr, ausgewählt. Vorschläge für einen Namen können via Mail an die FFZ eingereicht werden: feuerwehr@stadtzug.ch.

Der Wettbewerb läuft noch bis am 1. Mai 2023. Der Name des neuen Rettungsboot werde an der Bootstaufe, welche voraussichtlich Ende Mai, Anfang Juni stattfinden soll, bekannt gegeben. Dem Gewinner oder der Gewinnerin winkt eine Einladung an die Bootstaufe – und ein «einmaliges Überraschungsgeschenk», wie Müller auf Anfrage verrät.

Das aktuelle Rettungsboot der FFZ heisst «Magellan», angelehnt an den portugiesischen Seefahrer. Nach Inbetriebnahme des neuen Rettungsbootes werde «Magellan» an den Lieferanten des neuen Bootes zurückgegeben. Was dann damit passiert, sei nicht bekannt.