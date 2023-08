Stadt Zug Parfümiert und neu eingekleidet beschimpft ein Ladendieb die Polizei – seine «Shoppingtour» endet mit einer Verhaftung Ein Mann hat in drei Zuger Geschäften Ware gestohlen. Als die Polizei ihn aufspürte, hat er die Beamten verletzt und ihnen gedroht. Der Ladendieb wurde festgenommen.

Das Diebesgut: Parfüm und eine neue Hose. Bild: Zuger Polizei

Ein Ladendieb ging in der Stadt Zug am Montagmorgen auf «Shoppingtour». Sein Diebeszug startete gemäss der Zuger Polizei um 9.30 Uhr im Einkaufszentrum Metalli. Er habe das erste Geschäft mit einer Parfümflasche und einem Deo verlassen – ohne diese Produkte zu bezahlen.

Danach habe sich der Mann in ein Kleidergeschäft begeben. Dort habe er sich in einer Garderobe komplett neu eingekleidet und verliess den Laden in dem neuen Look, um nur Minuten später ein weiteres Fachgeschäft zu besuchen. Dort habe er eine Hose entdeckt, die ihm scheinbar besser gefiel. Er zog sich erneut um – und liess die kurz zuvor gestohlene Hose in der Garderobe zurück. Beim Ausgang sei zwar der Alarm losgegangen. Dem Ladendieb gelang es aber – vorerst – zu entkommen.

Polizisten beschimpft und bedroht

Die inzwischen alarmierten Einsatzkräfte haben den Ladendieb jedoch wenig später im Bahnhof Zug ausfindig machen können. Der Mann habe sich nicht ausweisen können, beschimpfte die Polizisten und verhielt sich zunehmend renitent, wie es weiter heisst. Darum sei er festgenommen worden.

Bei der Verhaftung habe sich ein Polizist leicht verletzt. Sämtliches Diebesgut hatte der Beschuldigte bei sich – es konnte sichergestellt werden. Der Mann wurde für weitere Abklärungen auf die Polizeidienststelle gebracht und befragt. Der 29-jährige türkische Staatsangehörige muss sich nun bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug wegen der Ladendiebstähle und Gewalt und Drohung gegen Beamte verantworten. (stg)