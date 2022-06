Stadt Zug Patrouille Suisse und Feuerwerk: Das Seefest wird wieder laut – das letzte Mal? Die Organisatoren verlassen sich nach der pandemiebedingten Zwangspause auf Bewährtes. In Zukunft könnte die Veranstaltung ganz anders aussehen. Die Kritik aus der Bevölkerung zeigt Wirkung.

Das Feuerwerk in Zug sorgt nicht nur für Begeisterung. Bild: Christian H. Hildebrand (Zug, 22.Juni 2019)

Das Zuger Seefest entlang der Seepromenade findet am Samstag, 25. Juni, wieder statt. Die traditionelle Veranstaltung wird nach zweijähriger Coronapause voraussichtlich ein letztes Mal im bisherigen Konzept umgesetzt. Für die nächsten Jahre soll laut einer Mitteilung ein neues, zeitgemässeres Konzept erarbeitet werden.

Im Zentrum stehen dieses Jahr «der Austausch und die Idee, gemeinsam einen schönen Abend zu verbringen». Lokale und auswärtige Singer und Songwriterinnen sorgen auf kleinen Bühnen für Stimmung. Sofern es das Wetter zulässt, wird es zwischen 17.30 und 18.30 Uhr etwas lauter.

Als Eröffnung und Highlight fliegt die Patrouille Suisse zusammen mit der PC7-Staffel ein, gefolgt von einer jeweils 24-Minuten-Show (das Training findet am Freitag, 24. Juni um 15.45 bis 16.45 statt). Um 22.30 Uhr wird es ein 15-minütiges Feuerwerk geben.« Also kürzer als bisher, aber dafür etwas schöner», heisst es dazu.

Organisatoren reagieren auf Kritik

Feuerwerk und Flugshows begeistern viele, aber die Kritik am lauten Anlass sei in den Jahren vor der Pandemie lauter geworden. Die Organisatoren von Zug Sports hätten neue Lösungen geprüft (Drohnenshows, Lasershows, Wassershows, et cetera), die Kosten evaluiert und der Stadt einen Vorschlag eingereicht, wie «ein nachhaltigeres Seefest» aussehen könnte.

Daniel Schärer von den Organisatoren will eine Botschaft «an alle schicken, die sich über Feuerwerk und Flugshows aufregen»: «Dieses Jahr wird es noch einmal laut, wir verzichten jedoch auf den Sonntag, kürzen das Feuerwerk und arbeiten zusammen mit der Stadt an einer neuen Idee». (bier)