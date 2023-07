Stadt Zug Polizei nimmt Exhibitionist fest – er hatte mehrfach eine Passantin belästigt Ein Mann hat sich in einem Wohnquartier einer Passantin mehrfach nackt präsentiert. Er konnte inzwischen festgenommen werden, meldet die Zuger Polizei.

Im vergangenen Monat ist eine Frau auf dem Spaziergang mit ihrem Hund im Bereich der Waldheimstrasse/Bohlbach in der Stadt Zug mehrfach von einem Exhibitionisten belästigt worden. Die Vorfälle ereigneten sich an den vergangenen drei Montagen jeweils über den Mittag, so die Zuger Polizei in einer Mitteilung.

Der Mann hat sich der Passantin gemäss ihrer Aussage nicht nur mit entblösstem Geschlechtsteil präsentiert, sondern vor ihr auch onaniert. Einmal ist er der 65-Jährigen auch gefolgt und hat sie angesprochen. Nach dem letzten Vorfall habe die Frau Anzeige erstattet.

Am Montag, 10. Juli, haben demnach mehrere Polizisten das besagte Quartier überwacht. Es gelang ihnen, die signalisierte Person anzuhalten und vorläufig festzunehmen. Der Beschuldigte muss sich bei der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.

Es bestehen Hinweise, dass sich der Festgenommene vor weiteren Personen entblösst hat. Wer sachdienliche Hinweise machen kann, soll sich bei der Einsatzleitzentrale melden (041 728 41 41). (zfo)