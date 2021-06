Stadt Zug Polizeifahrzeug kollidiert mit Lieferwagen Auf einer dringlichen Dienstfahrt ist es zu einem Unfall mit einem Patrouillenwagen auf dringlicher Dienstfahrt und einem weiteren Fahrzeug gekommen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Franken.

Der Unfall hat sich am Samstagvormittag ereignet. Bild: Zuger Polizei

Am Samstagmorgen, kurz vor 10:45 Uhr, ist es in der Stadt Zug zu einem Unfall zwischen einem Polizeifahrzeug und einem Lieferwagen gekommen. Wie die Zuger Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, ist der Patrouillenwagen auf dringlicher Dienstfahrt, also mit eingeschaltetem Blaulicht und Horn, auf der Gubelstrasse in Richtung Industriestrasse unterwegs gewesen. Zur selben Zeit fuhr ein Lieferwagen auf der Baarerstrasse in Richtung Baar.

Im Kreuzungsbereich Gubel-/Baarerstrasse kam es dann aus noch unbekannten Gründen zu einer seitlich-/frontalen Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Franken. Die genauen Unfallursachen sind noch unbekannt. Die Ermittlungen dazu wurden aufgenommen. (zgc)