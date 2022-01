Stadt Zug Rektor der Stadtschulen geht in Pension – neuer Schulleiter für Schuleinheit Zentrum Bei den Stadtschulen kommt es zu Veränderungen.

Urs Landolt. Bild: PD

Urs Landolt, der Rektor der Stadtschulen geht in rund einem Jahr in Pension. Seit 1984 engagiert er sich als Lehrperson, seit 1998 als Prorektor und seit 2011 als Rektor für die Stadtschulen Zug: Urs Landolt kennen Generationen von Eltern und Schülerinnen und Schüler. Die entsprechende Stelle wird in diesen Tagen ausgeschrieben, um einen reibungslosen Übergang der laufenden Projekte im Februar 2023 mit seiner Nachfolgerin bzw. seinem Nachfolger zu gewährleisten, wie die Stadt Zug mitteilt.

Dominik Lehner. Bild: PD

Der Stadtrat hat laut Medienmitteilung Dominik Lehner als neuen Schulleiter für die Co-Leitung der Schuleinheit Zentrum gewählt. Er folgt auf Max Himmelsbach und übernimmt seine Funktion am 1. August 2022. Dominik Lehner startete seine berufliche Laufbahn 2004 als Primarlehrer in Hünenberg. Im Jahr 2008 schloss er die CAS Schulleitungsausbildung ab und besuchte in den Folgejahren diverse Module des MAS Schulmanagement. 2009 wechselte er als Schulleiter in die Gemeindeschule Schwyz. Seit 2015 ist er an der Schule Neuheim als Rektor tätig. Im 2020 erlangte er das DAS Schulleiter und das CAS Unterrichts- und Schulentwicklung an der PH Luzern. Im Mai 2022 wird er das Masterstudium MAS Schulmanagement an der PH Luzern abschliessen und ab 1. August als neuer Schulleiter die Co-Leitung der Schuleinheit Zentrum zusammen mit Corinne Oesch (bisher) übernehmen. Zur Schuleinheit gehören die Schulhäuser Kirchmatt, Burgbach, Hänggeli und Gimenen sowie die Kindergärten Daheim, Grünring, Hänggeli und Gimenen. (haz)