Stadt Zug Remo Krummenacher wird neuer Prorektor der Stadtschulen Die Prorektorin Kindergarten/Primarschule Esther Brandenberg geht im kommenden Sommer in Pension. Ihr Nachfolger ist bereits bestimmt.

Remo Krummenacher

(fae) Nach langjähriger Mitarbeit für die Stadtschulen Zug geht die heutige Prorektorin Kindergarten/Primarschule der Stadtschulen, Esther Brandenberg, per 31. Juli 2022 in die Pension. Ihr Nachfolger, Remo Krummenacher, ist an der Stadtratssitzung vom 15. Juni 2021 als neuer Prorektor Kindergarten/Primarschule Stadtschulen gewählt worden. Er tritt diese Funktion am 1. Februar 2022 an.

Remo Krummenacher (*1981) aus Sarnen ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Er schloss 2004 das kantonale Lehrerseminar in Luzern ab und sammelte anschliessend einige Jahre Berufserfahrung als Klassenlehrer. In den Jahren 2010 bis heute ergänzte er diese Ausbildung mit einem CAS ICT an Schulen, CAS+DAS Schulmanagement, CAS Unterrichts- und Schulentwicklung und einem Master Schulmanagement an der Fachhochschule des Kantons Luzern. Ab 2014 war Remo Krummenacher als Gesamtschulleiter und Rektor der Schule Altdorf tätig. Per August 2018 wechselte er als Rektor und Abteilungsleiter Bildung in die Gemeinde Sachseln. Im Jahre 2020 begann er den Studiengang Executive Master of Business Administration an der Hochschule in Luzern, welchen er im Februar 2022 abschliessen wird.

Rektor Urs Landolt sagt: «Die Stadtschulen Zug gratulieren Remo Krummenacher ganz herzlich zu dieser Wahl. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche und spannende Zusammenarbeit und wünschen ihm gutes Gelingen in seiner anspruchsvollen und vielfältigen Tätigkeit als Prorektor Kindergarten/Primarschule der Stadtschulen.»