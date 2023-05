Stadt Zug Restaurant Zugerberg geht am 1. September wieder auf – mit neuer Pächterin Der Zugerberg ist ein beliebtes Ausflugsziel. Nun erhält der Berg nach einem neuen Trassee im letzten Jahr auch wieder ein Restaurant.

Das Restaurant Zugerberg geht am 1. September wieder auf Bild: PD

Seit über einem Jahr ist das Restaurant Zugerberg in der Bergstation der Zugerberg-Bahn geschlossen, jetzt geht das neue alte Restaurant am 1. September wieder auf, wie die Zugerberg-Bahn AG in einer Mitteilung schreibt. Neue Pächterin wird die aus Allenwinden stammende Cindy Uslu-Hodel. Sie setzt «auf eine gute Küche mit regionalen Zutaten». Eigentümer bleibt die Zugerberg-Bahn.

Uslu-Hodel sei eine erfahrende Gastronomin mit Koch-Diplom und Wirtepatent. Was hat sie zu diesem Schritt bewogen? «Unsere Gäste im Restaurant Zugerberg stärken sich bei uns nach einer Wanderung, auf ihrem Familienausflug, feiern Geburtstage oder suchen schlicht die nahe Erholung. Es sind Menschen, die das Gute lieben und sich Zeit nehmen, einen schönen Augenblick zu geniessen. In so einem Umfeld bewirten zu dürfen – dazu noch mit Ausblick auf Rigi und Pilatus – ist wahrscheinlich für jeden Gastronomen ein Traum. Ich freue mich ausserordentlich auf die neue Aufgabe», lässt sich Uslu-Hodel in einer Mitteilung zitieren.

Seit der Schliessung des Restaurants nutzt das Institut Montana die Räumlichkeiten für Seminare. Während gut zehn Monaten ist das Trassee der Zugerbergbahn im vergangenen Jahr saniert worden. Philipp Hofmann, Geschäftsführer der Zugerberg-Bahn, sagt: «Dass wir wieder ein Restaurant anbieten können, freut mich persönlich sehr. Das Restaurant Zugerberg ist einmalig gelegen. Es ist rasch und direkt aus der Stadt per Bahn erreichbar. Einmal einsteigen und schon geniesst man den Znacht mit Freunden oder Firmenanlass hoch über Zug. Wo sonst ist das möglich?»

Bis Januar 2022 hatte Stefan Meier zehn Jahren lang neben dem Stadtzuger Restaurant Rathauskeller auch das Restaurant Zugerberg bewirtet. Zum Entschluss des Kochs trugen damals die Pensionierung und die Trassee-Erneuerung der Bahn bei. (rem)